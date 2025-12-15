影／徒手制伏雪梨海灘槍手！43歲水果店老闆身中2槍現況曝

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
穿白衣的艾哈邁德從後方擒抱槍手（左圖），隨後搶下槍枝，將槍手逼退回天橋方向。隨後他放下槍，舉手示意自己並非攻擊者（右圖）。圖/截自@GlobeEyeNews在X的影音

英國廣播公司（BBC）報導，澳洲雪梨邦代海灘驚傳大規模槍擊，事發瞬間一名男子徒手制伏槍手、奪下武器的畫面在網路瘋傳。外媒隨後揭露，這名挺身而出的無名英雄是43歲的水果店老闆艾哈邁德（Ahmed al Ahmed） ，他自己也身中2槍，所幸送醫治療後並無大礙。

美國總統川普14日在白宮耶誕節活動盛讚艾哈邁德，直言對他「抱持高度敬意」，「他是非常、非常勇敢的人，正面衝向槍手，拯救了許多性命」。艾哈邁德來自澳洲南部，是兩個孩子的爸爸。

邦代海灘14日發生針對猶太人的槍擊恐攻，造成一名槍手在內共16人死亡，還有40人受傷送醫。

事後網路流傳影片經BBC證實，可見當時遊客四散奔逃，一名穿白衣男子躲在車後，伺機擒抱穿黑衣白褲的槍手，接著槍手倒地，白衣男子用奪來的槍指著他，但沒扣扳機。槍手被迫退回至天橋。隨後艾哈邁德放下槍並舉起手，應是向警方示意自己並非攻擊者。

不過，BBC指出，同一名槍手稍後又被拍到在天橋上撿起另一把槍，再度開火；另有第二名槍手也持續從天橋位置朝下方射擊，顯示當時現場仍極度混亂。

艾哈邁德的親戚穆斯塔法（Mustafa）事後向7News描述：「艾哈邁德是英雄，百分之百是英雄。他中了兩槍，一槍在手臂，一槍在手部。」穆斯塔法稍早並透露，14日晚間有見到艾哈邁德，人沒事，但仍等待醫師進一步說明。

彭博資訊報導，艾哈邁德的英勇行為迅速獲得國際關注。不僅獲得川普盛讚，川普金主、億萬投資大亨艾克曼（Bill Ackman）也稱讚艾哈邁德是「勇敢的英雄」，並宣布公司將設立獎勵計畫，表揚挺身而出的社區英雄。

另外，在為艾哈邁德成立的募款頁面，已募得逾17萬美元，其中最大捐款者正是艾克曼，他捐了9萬9999美元，約台幣315萬元。

在澳洲邦代海灘槍案中，外媒曝光英勇制伏槍手的英雄是43歲水果店老闆艾哈邁德。圖/截自@ILTVNews在X的照片

影／雪梨海灘槍擊案死傷擴大16死！槍手父子檔身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生重大槍擊案，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30...

南韓獨檢組揭尹錫悅戒嚴黑幕 派無人機挑釁北韓奪權計畫破局

南韓獨立檢察組表示，前總統尹錫悅涉嫌在一年多前試圖挑起和北韓的軍事衝突，藉機發布戒嚴令，但因平壤方面未予理會，導致計畫破...

逃過二戰猶太大屠殺卻死於雪梨海灘恐攻！男肉身護妻中彈亡

衛報報導，澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生針對猶太社群的槍擊恐攻，造成包括槍手在內共16人死亡，其中一名罹難者克萊特曼...

香港民主派解散，台灣成觀測港人最前線

