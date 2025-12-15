治安與反移民主張鮮明 卡斯特在拉美保守浪潮中崛起

快訊

中央社／ 聖地牙哥14日綜合外電報導

3度角逐智利總統的極右派政治人物卡斯特（Jose Antonio Kast）今天在大選中勝出，承諾採取「鐵腕手段」來維護治安與秩序的他，將帶著極右勢力登上執政舞台。

法新社報導，卡斯特的崛起，正值保守主義浪潮席捲拉丁美洲之際。

現年59歲的他對治安與移民政策採取強硬路線，矢言將遣返數十萬名無證移民。他嚴厲打擊犯罪與反移民的主張，引起對治安問題感到不安的選民共鳴。

卡斯特出生於聖地牙哥（Santiago），在智利天主教宗座大學就讀法律系，從政已有30年。

他的立法成就僅限於通過允許建造雕像的法案、授予一名修女智利護照，以及規範彩券的相關法律。

身為一名虔誠的天主教徒，卡斯特於2016年脫離智利主流保守派政黨，創立立場更為激進的共和黨。

他反對遭性侵受孕的婦女墮胎，也反對緊急避孕、離婚、同性婚姻與安樂死。

育有9個孩子的卡斯特曾禁止他的律師妻子阿德里亞索拉（Maria Pia Adriasola）服用避孕藥。

他也曾表達對智利獨裁者皮諾契特（AugustoPinochet）政權的欣賞；在皮諾契特執政期間，有超過3000名智利公民殞命。

媒體調查顯示，卡斯特的父親曾是希特勒（AdolfHitler）納粹政黨成員，並在二戰期間服役。

但他堅稱父親是被徵召入伍，並不支持納粹。

競選期間，卡斯特站在防彈玻璃後公開露面，並坦言自己隨身攜帶左輪手槍。

傳記作家馬頓（Amanda Marton）形容卡斯特「冷靜、務實，與其他極右派領袖相比更顯沉穩」。

外界認為，比起巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）、阿根廷現任總統米雷伊（JavierMilei），或美國總統川普（Donald Trump），卡斯特較為內斂、謹慎。

智利大學（University of Chile）政治學家馮克（RobertFunk）說：「他更為保守，且缺乏個人魅力。」

支持者卻認為，冷靜自持正是他的吸引力所在。

69歲退休人士羅沙斯（Maria Eugenia Rosas）說：「他不辱罵他人，也不做出挑釁之舉。」

記者朱尼嘉（Lily Zuniga）說，前同僚形容卡斯特作風威權，「你要嘛跟他站在同一陣線，否則就會成為他的敵人」。

「他認為自己天生就是為了成就大事而生。」

一名競選團隊發言人讚揚卡斯特的堅毅與工作紀律，並認為他能在必要時刻展現彈性。

在這次競選過程中，卡斯特將重心放在治安與移民議題上。

他曾警告無證移民：「收拾你的東西，離開吧。」

卡斯特聲稱，移民是「激進左派」為了終結自由而策劃的陰謀，並指移民剝奪智利人民的住房、醫療資源與政府補助。

他說：「他們告訴我們，他們不能關閉邊境，現在我們卻因為害怕暴力而不敢打開窗戶。」

