快訊

陸「白菜價」高超音速飛彈顛覆全球 小國也能滅美艦

回應採購案…顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

逃過二戰猶太大屠殺卻死於雪梨海灘恐攻！男肉身護妻中彈亡

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生針對猶太社群的槍擊恐攻，民眾15日赴現場獻花致意。美聯社
澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生針對猶太社群的槍擊恐攻，民眾15日赴現場獻花致意。美聯社

衛報報導，澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生針對猶太社群的槍擊恐攻，造成包括槍手在內共16人死亡，其中一名罹難者克萊特曼（Alex Kleytman）是二戰大屠殺倖存者，事發時他在海灘上為了保護妻子中彈身亡。

克萊特曼出生於烏克蘭，童年時正值第二次世界大戰期間，他曾被迫於西伯利亞嚴酷環境中求生，數十年前移民澳洲後長年定居雪梨。他與妻子樂麗莎（Larisa）多年來每年都會參加當地的光明節慶祝活動。

樂麗莎事後在聖文森醫院接受澳媒澳洲人（The Australian）訪問描述，槍擊發生當下，現場突然傳來「砰、砰」的連續槍聲，人群瞬間倒地躲避，「那時克萊特曼在我身後，接著他靠近我，撐起身體，想靠近在我身邊」，隨後便遭子彈擊中。

猶太社福機構JewishCare透露，克萊特曼夫婦曾於2023年公開自身經歷。澳洲猶太健康服務機構在2022/2023年度報告中提到，克萊特曼和樂麗莎童年時期曾遭遇「難以言喻的恐怖」，其中克萊特曼與母親及年幼弟弟在西伯利亞惡劣環境中掙扎求生的記憶尤其令人不寒而慄。

這份報告形容，儘管背負沉重的歷史創傷，這對夫婦仍選擇追尋更光明的未來，最終自烏克蘭移居澳洲，建立家庭。如今，克萊特曼卻在保護摯愛之際殞命，留下妻子與家人。

澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生針對猶太社群的槍擊恐攻，造成包括一名槍手共16人死亡，罹難者克萊特曼是二戰猶太大屠殺倖存者，事發時為了保護妻子中彈身亡。圖/截自@Chabad在X的照片
澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生針對猶太社群的槍擊恐攻，造成包括一名槍手共16人死亡，罹難者克萊特曼是二戰猶太大屠殺倖存者，事發時為了保護妻子中彈身亡。圖/截自@Chabad在X的照片

澳洲 猶太 妻子

延伸閱讀

無畏雪梨槍擊 柏林猶太社群點燈慶光明節、悼受難者

雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警方：增至16人死亡

澳洲邦代海灘猶太活動槍擊12死 罹難者含以色列公民

澳洲邦代海灘爆發反猶槍擊 德總理：攻擊共同價值

相關新聞

香港民主派解散，台灣成觀測港人最前線

近期中央研究院和社團法人臺灣香港研究學會共同舉辦《香港專題展：這城穿過民主》特展，以印有各種口號的標語T恤（Slogan Tee）為媒介，展現香港公民社會在各式示威抗議活動中的創意與活力。除了本次特展之外，中研院社會學研究所香港主題小組另設有「香港研究資料庫」，收集各式和香港研究相關史料。本次展覽所展示的標語T恤，即為香港研究資料庫收藏的藏品內容。

影／雪梨海灘槍擊案死傷擴大16死！槍手父子檔身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生重大槍擊案，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30...

東京上野動物園兩貓熊下月回大陸 日本50多年首次沒有貓熊

日本上野動物園的雙胞胎貓熊曉曉及蕾蕾將依與中國大陸的協議，於明年1月下旬歸還給大陸。朝日新聞報導，中日緊張局勢持續，中方...

逃過二戰猶太大屠殺卻死於雪梨海灘恐攻！男肉身護妻中彈亡

衛報報導，澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生針對猶太社群的槍擊恐攻，造成包括槍手在內共16人死亡，其中一名罹難者克萊特曼...

香港民主派解散，台灣成觀測港人最前線

window.location.href="http://";

知道嗎？台人愛去的沖繩有1850噸未爆彈 估百年才拆完

太平洋戰爭已落幕80年，日本沖繩卻仍在為當年的激烈戰火付出代價。從民宅到農地、從陸地到海底，未爆彈幾乎無處不在，道路封閉、電車停駛似是居民的家常便飯，也為每年上千萬名旅客帶來看不見的風險。推估沖繩縣內尚餘1850噸未爆彈，排除作業還要100年，提醒世人，戰爭的傷痕從未真正遠離。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。