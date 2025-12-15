逃過二戰猶太大屠殺卻死於雪梨海灘恐攻！男肉身護妻中彈亡

衛報報導，澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生針對猶太社群的槍擊恐攻，造成包括槍手在內共16人死亡，其中一名罹難者克萊特曼（Alex Kleytman）是二戰大屠殺倖存者，事發時他在海灘上為了保護妻子中彈身亡。

克萊特曼出生於烏克蘭，童年時正值第二次世界大戰期間，他曾被迫於西伯利亞嚴酷環境中求生，數十年前移民澳洲後長年定居雪梨。他與妻子樂麗莎（Larisa）多年來每年都會參加當地的光明節慶祝活動。

樂麗莎事後在聖文森醫院接受澳媒澳洲人（The Australian）訪問描述，槍擊發生當下，現場突然傳來「砰、砰」的連續槍聲，人群瞬間倒地躲避，「那時克萊特曼在我身後，接著他靠近我，撐起身體，想靠近在我身邊」，隨後便遭子彈擊中。

猶太社福機構JewishCare透露，克萊特曼夫婦曾於2023年公開自身經歷。澳洲猶太健康服務機構在2022/2023年度報告中提到，克萊特曼和樂麗莎童年時期曾遭遇「難以言喻的恐怖」，其中克萊特曼與母親及年幼弟弟在西伯利亞惡劣環境中掙扎求生的記憶尤其令人不寒而慄。