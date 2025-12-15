英新任國防參謀長 籲強化國家韌性面對俄羅斯威脅

快訊

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導

英國國防部今天表示，英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）明天將在演說中，呼籲強化「國家韌性」面對日益成長的威脅，特別是面對俄羅斯宣稱摧毀北約的企圖。

法新社報導，根據英國國防部聲明，奈頓將表示，「當前情況比職業生涯中所經歷的任何時候都更加危險，對應之策不僅僅是加強我們的武裝力量。」

奈頓是英國新任的武裝部隊負責人，他將在談話中表示「國防新時代不僅意味我們軍隊與政府要強化自己－如同我們現在所做的，它也代表整個國家都有此需要。」

奈頓將宣布撥款5000萬英鎊（約新台幣21億元）用於新建「國防技術卓越學院」（Defence TechnicalExcellence Colleges）以協助國防企業培訓員工。

奈頓預計也將談到俄羅斯入侵烏克蘭及其對北大西洋公約組織（NATO）的威脅。「（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）不惜以新型且極具破壞性的武器攻擊鄰國，包括平民在內，這威脅到英國與整個北約。」

「俄羅斯領導階層已明確表示，他們希望挑戰、限制、分裂，最終摧毀北約。」

奈頓將在專門研究國防事務的英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）闡述他的觀點。

奈頓在9月接任國防參謀長之前，曾擔任英國皇家空軍參謀長。

英國與挪威月初公布一項新國防協議，未來兩國海軍將聯合組成一支艦隊，在北大西洋「獵殺俄羅斯潛艇」。

此舉旨在保護關鍵的海底基礎設施，例如海底電纜。西方官員表示，這些基礎設施受到俄羅斯日益成長的威脅。

近期中央研究院和社團法人臺灣香港研究學會共同舉辦《香港專題展:這城穿過民主》特展,以印有各種口號的標語T恤(Slogan Tee)為媒介,展現香港公民社會在各式示威抗議活動中的創意與活力。除了本次特展之外,中研院社會學研究所香港主題小組另設有「香港研究資料庫」,收集各式和香港研究相關史料。本次展覽所展示的標語T恤,即為香港研究資料庫收藏的藏品內容。

