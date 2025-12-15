無畏雪梨槍擊 柏林猶太社群點燈慶光明節、悼受難者

快訊

中央社／ 柏林14日專電

柏林猶太社群今天無畏恐懼，在澳洲雪梨猶太節日活動的同一天，如期舉辦光明節慶典，以祈禱與點燈儀式悼念雪梨遇害者，向外界傳達以光明照耀黑暗訊息；德國總統史坦麥爾也赴現場表達支持。

夜幕降臨，雲梯車緩緩升起，猶太拉比（猶太教智者、老師與精神領袖，地位尊崇，負責主持猶太教儀式）手持火炬，在眾人注視下點亮高達10公尺的燭台，柏林今年為期8天的光明節（Chanukka），在點下第一道燭火後正式展開。

光明節為紀念西元前2世紀猶太人收復耶路撒冷第二聖殿後，原本僅夠燃燒一日的燈油奇蹟般持續8天的典故，後世在節日期間每天點燃燭火，象徵希望不滅。

2004年起，德國猶太社群每年都會在柏林重要地標布蘭登堡門前，舉行光明節點燈儀式，然而，這次澳洲雪梨卻傳出造成多人死傷的槍擊事件，為往年歡快的慶祝活動蒙上一層陰影。

主辦單位查巴德柏林（Chabad Berlin）主席、拉比泰希塔爾（Yehuda Teichtal）在點燈儀式上首先哀悼雪梨受難者。他致詞時一度哽咽，表示一名在雪梨遇害的拉比是他的私人朋友，好友只是希望在光明節為澳洲猶太社群帶來善意與正向力量，卻不幸喪命。

泰希塔爾說，光明節第一夜原本應是充滿喜悅的時刻，儘管遭逢悲傷與震撼，但猶太社群不會因此被擊倒。

他並引用猶太教精神領袖、盧巴維奇拉比（Lubavitcher Rabbi）施涅爾松（Menachem MendelSchneerson）的話：「人們對抗黑暗唯一的武器是光，回應仇恨唯一的方式是更多的愛」，呼籲以包容理解面對仇恨。

參與點燈儀式的柏林居民吉妮亞（Genia）接受中央社訪問說，光明節是一個關於「光與希望」的節日，人們在8天的慶典中，每天點燃一根蠟燭，象徵希望永在。

吉妮亞坦言，得知雪梨發生槍擊事件後有落淚，也曾擔心安全風險，原本計劃與孩子一同參加其他猶太慶祝活動，最後仍選擇獨自前來布蘭登堡門前，為受難者祈福。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也出席布蘭登堡門前的點燈儀式，與泰希塔爾共同點燃火炬，表達對猶太社群的支持。

今天下午總理梅爾茨（Friedrich Merz）則在社群平台X發文，譴責雪梨槍擊猶太社群事件是「對共同價值的攻擊」，呼籲對抗反猶主義。

點燈與悼念儀式結束後，布蘭登堡門前音樂再度響起，柏林猶太社群圍成圈跳舞、互相擁抱，在燭光映照下慶祝光明節，以「如常」溫暖彼此與今天這場寒冬。

猶太 社群 雪梨

近期中央研究院和社團法人臺灣香港研究學會共同舉辦《香港專題展：這城穿過民主》特展，以印有各種口號的標語T恤（Slogan Tee）為媒介，展現香港公民社會在各式示威抗議活動中的創意與活力。除了本次特展之外，中研院社會學研究所香港主題小組另設有「香港研究資料庫」，收集各式和香港研究相關史料。本次展覽所展示的標語T恤，即為香港研究資料庫收藏的藏品內容。



