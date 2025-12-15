影／雪梨海灘槍擊案死傷擴大16死！槍手父子檔身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生重大槍擊案，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件，目前已定調為針對猶太社群的恐怖攻擊。根據外媒，槍手車輛的擋風玻璃疑似懸掛極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）的旗幟。
衛報引述雪梨晨鋒報指出，這對父子分別為50歲的阿克朗（Sajid Akram）與24歲的納維德（Naveed Akram），阿克朗已遭警方擊斃，是16名死者之一；納維德中彈後傷勢嚴重，送醫治療。
天空新聞網報導，警方在現場附近查獲2枚爆炸裝置，一度懷疑有第三人涉案，但警方現已證實僅2人作案。而阿克朗擁有槍枝許可，名下共6枝槍，現場也發現6枝槍。
每日郵報報導稱，槍手車輛停在邦代海灘附近的坎貝爾大道（Campbell Parade），其擋風玻璃疑似懸掛ISIS的旗幟。另有目擊者稱，看見槍手在坎貝爾大道下車，約10分鐘後，兩人冷血朝海灘群眾開火至少50發子彈。
納維德居住在雪梨西南部，根據每日郵報，他出門向母親表示自己要去釣魚。
網路流傳無人機拍攝畫面顯示，其中一名槍手站在行人天橋上開槍射擊，隨後被警方擊中後踉蹌倒地；另一人則持續掃射民眾，同時不斷低身躲到橋的一側，似乎在重新裝子彈，隨後再度開火。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言