智利總統決選初步計票 極右候選人卡斯特領先

中央社／ 聖地牙哥14日綜合外電報導

智利今天總統大選第2輪投票的初步結果顯示，極右派共和黨籍的卡斯特領先左派的賈拉。

路透社報導，在已開出的25.37%選票中，卡斯特（Jose Antonio Kast）得票率為59.83%，暫時領先賈拉（Jeannette Jara）的40.17%。

共和黨（Republican Party）籍卡斯特在選前民調中領先，他的競選主軸為打擊犯罪和遏止移民

儘管智利仍被視為拉丁美洲最安全國家之一，近來一波組織犯罪和移民激增情況令選民不安，成為民眾關切的主要議題。

數十位支持者今晚抵達卡斯特位在首都聖地牙哥的競選總部，有些人戴著印有「讓智利再次偉大」字樣的紅帽子。

如果卡斯特勝選將受到投資人歡迎，他們期盼對市場友善的政府會加速推動經濟改革，包括放寬管制，以及調整這個銅礦資源豐富國家的退休金制度和資本市場。

