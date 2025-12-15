雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警方：增至16人死亡
澳洲警方今天清晨表示，昨天在雪梨邦代海灘猶太節慶活動發生的大規模槍擊案，死亡人數已增至16人。
路透社報導，警方在社群平台X發布消息指出，槍擊事件造成16人死亡，另有40人仍在醫院治療。該則貼文並未說明這16名死者當中是否包括遭到當場擊斃的一名嫌疑槍手，或被描述為情況危急的另一名嫌疑槍手。
法新社報導，新南威爾斯州（New South Wales）警方在X平台發文表示：「警方可以證實，昨天邦代海灘（Bondi Beach）槍擊事件後已有16人死亡，另有40人仍在住院治療。」
