快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警方：增至16人死亡

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導

澳洲警方今天清晨表示，昨天在雪梨邦代海灘猶太節慶活動發生的大規模槍擊案，死亡人數已增至16人。

路透社報導，警方在社群平台X發布消息指出，槍擊事件造成16人死亡，另有40人仍在醫院治療。該則貼文並未說明這16名死者當中是否包括遭到當場擊斃的一名嫌疑槍手，或被描述為情況危急的另一名嫌疑槍手。

法新社報導，新南威爾斯州（New South Wales）警方在X平台發文表示：「警方可以證實，昨天邦代海灘（Bondi Beach）槍擊事件後已有16人死亡，另有40人仍在住院治療。」

死亡 槍擊 X

延伸閱讀

澳洲邦代海灘猶太活動槍擊12死 罹難者含以色列公民

澳洲邦代海灘爆發反猶槍擊 德總理：攻擊共同價值

澳洲邦代海灘槍擊案增至12死 各國政要反應一覽

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 迄今至少逾10死多人傷

相關新聞

紐時：軍工產能 中國超越美國 美未來難支援盟友

紐約時報編輯委員會十三日刊登題為「美國無法獨力取勝」的「言論」，提到美國智庫與政策圈示警，若美國單打獨鬥，已難以追上中國...

川普政府新國家安全戰略 日官員不安

日本產經新聞十三日報導，在川普政府四日公布國家安全戰略（ＮＳＳ）後，內容和日方步調有明顯不一致之處，且雖提嚇阻台灣相關衝...

澳2槍手掃射邦代海灘 12死29傷

澳洲東南部的新南威爾斯州大城雪梨知名景點邦代海灘十四日發生槍擊案。警方已知十二人因此喪生、廿九人受傷。澳洲總理艾班尼斯在...

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死 警：嫌犯為父子檔

澳洲警方今天表示，昨天在雪梨邦代海灘猶太節慶活動發生的大規模槍擊案，死亡人數已增至16人。警方表示，犯下這起大規模攻擊的是一對父子。

諾貝爾和平獎2得主 1被捕1獲釋

包含今年得主、委內瑞拉反對派領袖之一的馬查多，共三位諾貝爾和平獎得主近日又成為國際間關注焦點。

泰宣布達叻宵禁 交火擴及沿海

泰柬新一輪邊境衝突進入第二周，泰國政府十四日宣布對東南部達叻府部分地區實施宵禁，原因是與柬埔寨之間的交火已擴及爭議邊境地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。