澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

中央社／ 華盛頓／雪梨14日綜合外電報導

美國總統川普今天針對澳洲雪梨猶太節慶活動發生致命大規模槍擊予以譴責，稱這是「純粹的反猶太攻擊」。

法新社報導，川普在白宮舉行耶誕慶祝活動期間表示：「那是一場可怕的攻擊，造成11人死亡、29人重傷。很明顯，那是一場反猶太攻擊。」

路透社報導，雪梨邦代海灘（Bondi Beach）今天的猶太「光明節」（Hanukkah）慶祝活動遭到槍手開火，造成至少11人喪生。澳洲官員形容這是一起有針對性的反猶攻擊事件。

新南威爾斯州（New South Wales）警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）在記者會中指出，其中一名嫌疑槍手被當場擊斃，另一名情況危急，警方正調查是否有第3名攻擊者涉案。他表示，包括兩名員警在內，共有29人因傷送醫。

當局指出，若非有路人挺身而出，傷亡情況恐怕會遠遠超過於此。據當地媒體報導，這名路人為43歲水果店老闆阿邁德（Ahmed al-Ahmed），他被拍到從後方撲向一名槍手，與其扭打並成功搶下步槍。

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）表示：「由於他的英勇，今晚才有這麼多人還能活著。」他稱許阿邁德是「真正的英雄」。

蘭尼恩表示，拆彈小組正在處理多枚疑似急造爆炸裝置。澳洲最高情報官員勃吉斯（Mike Burgess）指出，當局對其中一名嫌犯早有掌握，但當時未認定其具立即性威脅。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）召集內閣國家安全委員會（National Security Committee），嚴厲譴責這起攻擊的邪惡行徑「超出常人理解範圍」。

他說：「光明節首日發生這起對澳洲猶太人有針對性的攻擊。這本來應該是充滿歡樂、讚頌信仰的日子。」

目擊者表示，這處知名海灘於炎熱夏夜人聲鼎沸，槍擊持續約10分鐘，數以百計民眾沿著沙灘、鄰近街道和公園倉皇逃命。警方表示，約有1000人參與這項光明節活動。

今天這起槍擊是自從以色列在加薩走廊（GazaStrip）的戰爭於2023年10月爆發以來，澳洲境內針對猶太會堂、建築物和車輛一連串反猶事件中最嚴重的一起。

澳洲的猶太裔人口為數不多，已經與更廣泛社群融為一體。這個2700萬人口的國家約僅15萬人認同自己是猶太人。據估計，約1/3猶太人口住在雪梨東郊，包括邦代。

