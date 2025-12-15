澳洲邦代海灘爆發反猶槍擊 德總理：攻擊共同價值
澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天發生針對猶太社群的槍擊事件，造成至少12人死亡。德國總理梅爾茨表示震驚，並在社群平台X發文指出，這起事件是「對我們共同價值的攻擊」。
事發時，邦代海灘（Bondi Beach）正舉行猶太光明節（Chanukka）活動。澳洲警方初步調查指出，這起事件具恐怖攻擊性質，且為明確針對猶太社群的有計畫攻擊。新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）隨後在記者會上定調，表示這是一場針對雪梨猶太社群的攻擊。
梅爾茨（Friedrich Merz）在X貼文中表示，邦代海灘於光明節期間發生的反猶攻擊令他深感震驚，並指出他的心與罹難者及其家屬同在。他強調這起事件是「對我們共同價值的攻擊」，呼籲必須在德國以及全世界共同對抗反猶主義。
德國外長瓦德福（Johann Wadephul）也發文表示，這起在光明節首日發生的恐怖攻擊，是一場針對全球猶太人的仇恨行動。德國猶太人中央委員會隨後發聲譴責，表達對受害者的哀悼與聲援。
受雪梨事件影響，德國警方同步提高戒備。柏林警方表示，儘管目前沒有具體跡象顯示柏林面臨威脅，仍將保持高度警覺，並加強今晚在布蘭登堡門（Brandenburger Tor）前舉行的猶太光明節點燭儀式安全維護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言