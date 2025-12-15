澳洲邦代海灘猶太活動槍擊12死 罹難者含以色列公民

澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）今天驚傳槍擊事件，迄今至少12死29傷。事發當時，當地正舉行猶太節日「光明節」慶祝活動，據報導有1位以色列公民罹難。

澳洲新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）在記者會上表示，這起攻擊針對雪梨猶太社群。新南威爾斯州警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）則在記者會上指出，這是一場恐怖攻擊事件。

蘭尼恩指稱，這起槍擊迄今至少造成12人死亡、29人送醫，傷者包括2名警員，目前狀況危急，警方在與已故犯罪嫌疑人相關的車輛中發現了一個簡易爆炸裝置。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這起事件至少有12人罹難，死者包括其中1名嫌犯。根據英國廣播公司（BBC），多家媒體引述以色列外交部報導，有1位以色列公民罹難。

澳洲猶太人執行委員會（Executive Council ofAustralian Jewry）共同執行長萊夫欽（Alex Ryvchin）受訪時指出，這場槍擊發生在邦代海灘舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動期間。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）指稱，在邦代海灘參與「光明節」點燭活動的猶太人遭到「卑鄙的恐怖分子」攻擊。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱這起事件助長反猶太主義。他指出：「反猶太主義就是癌症，各國領袖保持沉默、毫無作為時，它就會蔓延。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，邦代海灘槍擊事件「令人震驚且痛心」，是「邪惡的反猶行徑」。