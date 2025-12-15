聽新聞
川普政府新國家安全戰略 日官員不安

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

日本產經新聞十三日報導，在川普政府四日公布國家安全戰略（ＮＳＳ）後，內容和日方步調有明顯不一致之處，且雖提嚇阻台灣相關衝突不會爆發的理想方法，也是美國的優先事項，卻未點名中國大陸。相關內容令日本外務省官員感到擔心。

日本政府正針對最新版ＮＳＳ進行分析。發現其中有些和日方的步調有明顯不一致之處，例如未提及北韓研發核武及彈道飛彈；另雖提及保持軍事優勢，是嚇阻台灣相關衝突不會爆發的理想方法，也是美國的優先事項，卻未點名中國大陸。

有日本外務省幹部坦言，對此感到擔心。尤其美國總統川普在十月南韓釜山「川習會」前，突在自創社媒真實社群發文提到「兩國集團」（G2），對大陸做出和解與和睦相處姿態，在日本政府內部引發不安，近兩個月來仍未消除。

儘管最新版ＮＳＳ寫道，印太是經濟及地緣政治競爭的舞台，為了美國的繁榮，有必要在該地區的競爭中獲勝。有日本政府高官據此主張，這就是美國目前重視保護從日本九州外海、沖繩、台灣至菲律賓的「第一島鏈」例證。

然而上述外務省幹部表示，具盟邦關係的美日兩國向來在制定重大安全政策時，會就彼此在這些政策中「扮演的角色、擔負的任務與擁有的能力」（ＲＭＣ），進行仔細的磨合和磋商，但在川普政府這次敲定最新版ＮＳＳ前，雙方並未充分協調。

高市早苗 台灣有事

