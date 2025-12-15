紐時：軍工產能 中國超越美國

紐約時報編輯委員會十三日刊登題為「美國無法獨力取勝」的「言論」，提到美國智庫與政策圈示警，若美國單打獨鬥，已難以追上中國大陸飛速成長的工業產能，在稀土、鋼鐵、造船及電力等方面均遠落後大陸，而這種產能正直接轉化為軍事實力。

但專家表示，大陸並非無敵，若美國能與日本、南韓、加拿大、澳洲和歐盟等盟友深化合作，依然能在製造與軍事基礎上抗衡大陸。

工業產能可直接轉化為軍事實力。美國曾是全球工業超強，如今僅占全球製造業的一成七，反觀大陸掌握二成八的製造產值，且領先優勢持續擴大。

中共四川艦上月完成首次海測，返回船廠碼頭。（新華社）

在軍工領域，大陸取得先進武器系統與裝備的速度，估計是美國的五至六倍。大陸一間造船廠的產能，就超過全美造船商的總和，凸顯工業規模在軍事競爭中的重要性。

在飛彈、雷達與電動馬達所需的稀土產量和關鍵軍工原料等領域，大陸的工業規模明顯超越美國及其盟友總和。在造船能力上，大陸也占據結構性優勢。即使納入盟友，美國僅能略為拉近差距，但仍難以扳平。在支撐軍事製造的電力供應上，美國與盟友合計的整體發電能力尚可抗衡大陸。

紐時以美製戰斧巡弋飛彈為例，說明工業產能如何直接影響一國在軍事上的耐久力。戰斧是美軍最重要的遠程精準打擊武器之一，美軍六月發射卅枚戰斧摧毀伊朗部分核設施，未讓一名美軍身處險境。

但在長期戰下，美國恐因產能不足而耗盡庫存，甚至無力支援盟友。為了解決問題，美國曾接近與日本達成合作生產的協議，以擴大產能，但最終因美方內部對海外生產與技術外流的疑慮而不了了之；接著在川普政府對美日貿易的談判，則聚焦稻米出口，而非軍事生產。

不過據美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）資料數據，自二○○四年以來，大陸在全球製造業的占比已增至三成多，但也面臨國內人口老化、房市低迷與貪腐等結構性問題。

關鍵不在於美國能否以一己之力超越和優於大陸，而是能否重塑盟友模式。若將美國與其主要盟友的製造能量合併計算，包括日本、南韓、加拿大、澳洲及歐盟，整體工業產能仍可與大陸匹敵，並支持軍事與科技競爭。