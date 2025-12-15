澳2槍手掃射邦代海灘 12死29傷

澳洲東南部的新南威爾斯州大城雪梨知名景點邦代海灘十四日發生槍擊案。警方已知十二人因此喪生、廿九人受傷。澳洲總理艾班尼斯在新聞簡報會中說，這是「邪惡的反猶太主義、恐怖主義」，不容許如此卑鄙無恥的暴力及仇恨行為。

警方表示，死者中包含一名行凶的槍手，另一名傷勢嚴重的槍手則被拘留，還有兩位員警中槍受傷。警方已在現場拉起封鎖線，並可見攜帶專業裝備的防爆小組員警，清除遭放置的土製炸彈。

一名目擊者對英國廣播公司（ＢＢＣ）描述，十四日下午正在該海灘上，突然聽見一陣槍響，估計約廿發。當時沒人特別在意，大家大概以為是在放煙火。

網路上流傳的影片顯示，當時遊客四散奔逃，一名穿白衣的男子奮不顧身徒手制伏一名槍手，並奪下槍枝。這名英雄躲在車後，伺機擒抱穿黑衣白褲的槍手。接著槍手倒地，白衣男子用奪來的槍指著他，但沒扣扳機。

艾班尼斯還說，這起槍擊案令人震驚且痛心，槍手故意挑當地猶太節日「光明節」活動時，鎖定澳洲人民攻擊，而這原本該是一個「歡樂喜悅的日子」，逾一千人參加活動。澳洲安全情報組織總監勃吉斯說，目前對槍手身分所知極為有限。

該州州長柯民思說，這對雪梨是可怕的一夜，已和艾班尼斯通話，總理全力支持該州，將徹查本案。柯民斯稱讚上述見義勇為的男子是真正的英雄，「我深信，今晚有許多人能倖存，都要歸功他的勇氣」。

澳洲罕見發生大規模槍擊案，十一年前一名槍手在雪梨瑞士蓮巧克力咖啡廳挾持十八名人質，和警方僵持達十六小時，最後在槍手被擊斃、兩名人質不幸喪命下收場。