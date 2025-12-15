聽新聞
泰宣布達叻宵禁 交火擴及沿海

聯合報／ 編譯梁采蘩高詣軒／綜合報導

泰柬新一輪邊境衝突進入第二周，泰國政府十四日宣布對東南部達叻府部分地區實施宵禁，原因是與柬埔寨之間的交火已擴及爭議邊境地區的沿海地帶。

泰國國防部發言人蘇拉桑在曼谷宣布宵禁措施後表示，自柬埔寨十三日再次表達對停火持開放態度以來，整體而言衝突仍在持續，泰國對透過外交方式解決衝突態度開放，但柬埔寨必須先停止敵對行動。

泰國這次宵禁涵蓋與柬埔寨戈公省接壤的達叻府五個縣市，不含觀光勝地象島與狗骨島。泰軍先前已在東部沙繳府實施宵禁。

川普十二日曾與泰國看守總理阿努廷及柬埔寨總理洪馬內通話，隨後說雙方同意全面停火。但阿努廷十三日說，未達成新的停火協議，泰國將持續戰鬥。洪馬內十四日在社媒說，柬埔寨正因鄰國侵略面臨困難，英勇的前線將士正堅定捍衛國家主權與領土完整，令他深感自豪。柬埔寨民航局十三日晚間說，泰柬首都曼谷、金邊之間航班仍正常營運。

白宮發言人說，川普期望各方遵守承諾，並將在必要時追究任一方的責任，以制止殺戮並確保持久和平。泰國陸軍十四日指稱，柬軍當天用ＢＭ-２１火箭砲襲擊四色菊府的平民社區和學校區域，一名平民身亡。官員說，戰事七日爆發以來已至少廿七人喪生，包括十五名泰國軍人和十一名柬埔寨平民，約八十萬人離家避難。

泰國 柬埔寨

相關新聞

澳洲邦代海灘槍擊案增至12死 各國政要反應一覽

澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）今天傳出槍擊事件迄今至少12死29傷。案發時當地正舉行猶太節日「光明節...

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 迄今至少逾10死多人傷

澳洲大城雪梨知名景點邦代（Bondi）海灘14日發生槍擊案。趕赴案發現場的警方已證實，10人因此喪生、至少12人受傷。

南韓「AI基本法」元月上路 恐將本土新創推向日本

產業消息人士14日表示，南韓預定下月實施「AI基本法」，但新創企業與其他業者憂心，這套全面性規範恐抑制產業成長，並對規模...

紐時：軍工產能 中國超越美國

紐約時報編輯委員會十三日刊登題為「美國無法獨力取勝」的「言論」，提到美國智庫與政策圈示警，若美國單打獨鬥，已難以追上中國...

諾貝爾和平獎2得主 1被捕1獲釋

包含今年得主、委內瑞拉反對派領袖之一的馬查多，共三位諾貝爾和平獎得主近日又成為國際間關注焦點。

泰宣布達叻宵禁 交火擴及沿海

泰柬新一輪邊境衝突進入第二周，泰國政府十四日宣布對東南部達叻府部分地區實施宵禁，原因是與柬埔寨之間的交火已擴及爭議邊境地...

