諾貝爾和平獎2得主 1被捕1獲釋

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
諾貝爾和平獎得主、白俄人權鬥士畢亞利亞茨基獲釋。（路透）
包含今年得主、委內瑞拉反對派領袖之一的馬查多，共三位諾貝爾和平獎得主近日又成為國際間關注焦點。

伊朗的二○二三年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪十二日被伊朗當局逮捕，檢察官赫馬蒂法爾十三日指稱，理由是她十二日在伊朗東北部城市麥什赫德悼念律師阿里科迪時，「發表挑釁言論，並煽動群眾高喊違規口號」，並擾亂秩序。除了她，現場還有卅八人被捕。挪威諾貝爾委員會及歐盟皆呼籲伊朗釋放她。

五十三歲的穆哈瑪迪上次被捕是二○二一年十一月。在過去十年中，她大多在獄中度過。因肺部與其他的健康問題而於去年十二月獲准暫時出獄。

另外，在美國和白俄羅斯達成協議後，白俄十三日釋放一二三名囚犯，包含白俄的二○二二年和平獎得主畢亞利亞茨基；其中九人離開白俄赴立陶宛，一一四人則被移交烏克蘭。

六十三歲的他獲釋後說，「我們的戰鬥仍在繼續。我認為，這個獎是對我們的行動與尚未成功的理想，給予的某種肯定」，將繼續為白俄的民權與政治犯的自由奮鬥。他因反對白俄總統盧卡申科而自二○二一年七月起被監禁。

流亡海外的白俄異議人士為這波獲釋感謝美國總統川普，並認為盧卡申科願以釋放囚犯換取解除鉀肥出口的制裁，證明制裁的確有所效果。白俄在被制裁前，鉀肥年出口額達廿四億美元（約台幣七五四億元），占其國內生產毛額約百分之四。

諾貝爾和平獎得主、伊朗籍的穆哈瑪迪十二日又遭當局逮捕。（美聯社）
