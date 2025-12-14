加薩戰爭影響 澳洲近年發生多起反猶攻擊事件

快訊

中央社／ 雪梨14日綜合外電報導
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭於2023年10月爆發後，澳洲就出現一連串反猶攻擊事件，包括今天雪梨邦代海灘的大規模槍擊案。法新社
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭於2023年10月爆發後，澳洲就出現一連串反猶攻擊事件，包括今天雪梨邦代海灘的大規模槍擊案。

路透社整理出澳洲近年來主要的反猶攻擊案：

●2024年5月25日：位於墨爾本的澳洲最大猶太學校遭到塗鴉。

●2024年10月20日：靠近雪梨邦代海灘（BondiBeach）的一間猶太餐廳被縱火

●2024年11月21日：猶太族群人口眾多的雪梨東部發生多起汽車遭縱火、建築被破壞的事件。

●2024年12月6日：墨爾本南部的一座猶太會堂被縱火焚燒。

●2024年12月11日：雪梨東部有多輛汽車被縱火和多棟建築物遭破壞。

●2025年1月10日：雪梨南部一座猶太會堂遭噴塗納粹標誌。

●2025年1月17日：雪梨東部發生汽車縱火事件，還有一棟曾屬於猶太社區領袖的建物被破壞。

●2025年1月21日：雪梨東部一間托兒中心遭縱火及塗鴉。

●2025年2月12日：雪梨一間醫院的2名護士因為在短影音平台TikTok發布影片揚言要殺害猶太病患，兩人遭到停職。

●2025年7月4日：墨爾本市中心一座猶太會堂發生火警，20位正在享用安息日晚餐的教徒逃離現場，警方指出這是一件縱火案。

●2025年12月14日：雪梨邦代海灘有2名槍手在猶太光明節的第一天向群眾開槍，造成至少12人死亡、20多人受傷。

猶太 雪梨 縱火

