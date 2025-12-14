福岡巨蛋附近傳刺傷案 HKT48員工中刀、兇嫌逃逸

快訊

中央社／ 東京14日專電
日本福岡市「瑞穗PayPay巨蛋福岡」旁的一棟商業設施今天傍晚5時許（日本時間）傳出有人遭刺傷案件。醫院示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
日本福岡市「瑞穗PayPay巨蛋福岡」旁的一棟商業設施今天傍晚5時許（日本時間）傳出有人遭刺傷案件。一名男子以疑似刀具的物品刺傷一男一女後逃逸，警方正以殺人未遂追查男子行蹤。由於福岡巨蛋當時正在舉行日本團體Hey! Say! JUMP演唱會，一度引發猜疑。

朝日新聞報導，案發地點是福岡巨蛋附近的商業設施「BOSS E・ZO FUKUOKA」，內部設有偶像團體HKT48的劇場。一名44歲男性胸部受傷，另一名27歲女性背部遭刺傷，現場周邊沒有找到作案刀具。

HKT48營運公司在官網公布，受傷男性是HKT48工作人員，因此取消原定於今天晚間6時舉行的新曲發售紀念「線上握手會」活動。公司說明，HKT48成員們當時人在劇場的辦公室內，已全數安全疏散。

逃走的男性身高約160公分，身穿黑色服裝與褲子，頭戴帽子、眼鏡及白色口罩。受害女性表示，兇嫌看似60多歲。

由於案發設施當天還預定舉辦其他活動，附近聚集許多人潮。一名前來參加活動的30多歲男性表示，看到5、6名警察進入建物內的廁所，似乎在尋找什麼。

此外，現場周邊聚集多輛警車與救護車，並拉起封鎖線，氣氛一度相當混亂。

福岡 日本

