澳洲邦代海灘槍擊至少12死29傷 義勇男子徒手制伏槍手

澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天驚傳槍擊事件，迄今至少12死29傷。網路流傳的影片顯示，事發當時遊客四處逃竄，一名義勇男子不顧自身安危，徒手制伏槍手，被當局與媒體譽為英雄。

英國「獨立報」（The Independent）分享的影片顯示，在邦代海灘（Bondi Beach）傳出槍擊後，現場遊客四處奔逃。警方建議在場民眾找地方躲起來，並提醒公眾不要前往當地。

英國「衛報」（The Guardian）及「太陽報」（TheSun）報導，網傳影片顯示，一名身穿白衣的勇敢男子躲在車後，伺機撲往一名穿著黑衣白褲的槍手，從後方擒抱歹徒，並徒手奪走槍枝。

隨後，這名槍手倒在地上，這名男子將槍指向他，但沒有扣下扳機。在歹徒蹣跚離開後，男子冷靜地將槍架在樹下。

事發後，新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）向這名英勇男子致敬。他表示：「這名男子是真正的英雄，我深信今晚有許多人能夠活下來，要歸功於他的勇氣。」

柯民思在記者會上提及，這起攻擊針對雪梨猶太社群。新南威爾斯州警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）則在記者會上指出，這是一場恐怖攻擊事件。

蘭尼恩指稱，這起槍擊迄今至少造成12人死亡、29人送醫，傷者包括2名警員，目前狀況危急，警方在與已故犯罪嫌疑人相關的車輛中發現了一個簡易爆炸裝置。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也稱讚這名挺身相助男子是英雄，並稱這起槍擊是「邪惡的反猶行徑」。

路透社報導，其中一名槍擊嫌犯已經身亡，另一名嫌犯狀況危急。自2023年10月加薩（Gaza）爆發戰爭以來，澳洲經歷了一連串鎖定猶太教堂、建築及汽車的反猶攻擊事件。

澳洲猶太人執行委員會（Executive Council ofAustralian Jewry）共同執行長萊夫欽（Alex Ryvchin）受訪時指出，這場槍擊發生在邦代海灘舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動期間。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）指稱，在邦代海灘參與「光明節」點燭活動的猶太人遭到「卑鄙的恐怖分子」攻擊。

澳洲主要穆斯林團體「澳洲全國伊瑪目協會」（Australian National Imams Council）譴責這起攻擊是「極其可怕」之舉。