高階指揮官遭以色列擊斃 哈瑪斯：威脅停火協議
哈瑪斯首席談判代表哈雅（Khalil Al-Hayya）今天表示，以色列昨天對該組織1名高階指揮官進行定點暗殺，此舉對加薩走廊停火協議的「效力」構成威脅。
路透社報導，哈雅透過電視轉播發表演說，證實巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）高階指揮官薩伊德（Raed Saed）在以色列日前空襲中身亡。這是加薩停火協議今年10月生效以來，最重大的哈瑪斯高層遇刺事件。
哈雅表示：「以色列持續違反停火協議…以及近來針對薩伊德等人的暗殺行動，對（停火）協議的效力構成威脅。我們呼籲調解方、特別是主要保證方美國政府與總統川普（Donald Trump），努力使以色列尊重和遵守停火協議。」
哈瑪斯消息人士將薩伊德形容為哈瑪斯武裝部隊第二把交椅。以方聲稱，薩伊德是2023年10月7日針對以色列發動襲擊、引發戰爭的主要策劃者之一。
哈雅還談到聯合國（UN）授權、擬議中的「國際穩定部隊」（ISF），「這個國際部隊的角色應僅限於維持停火，並在加薩走廊邊界隔開雙方…不應深入加薩走廊或干涉其內政」。
