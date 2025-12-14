泰柬衝突進入第2週 曼谷當局宣布首名平民死於砲火
泰國政府今天宣布，在與柬埔寨持續的邊界衝突中，境內出現首名平民死於砲火案例。泰柬衝突進入第2週，國際社會斡旋未能阻止雙方交火，衝突已迫使數十萬人流離失所。
泰國公共衛生部發言人伊可猜（EkachaiPiensriwatchara）向法新社證實，在四色菊府（Sisaket）遇害的一名泰國平民，是自12月7日最新一輪戰鬥爆發以來，泰國境內記錄到的首起非軍事人員死亡事件。
泰國軍方表示，這名63歲男子是在柬埔寨部隊向平民區發射火箭彈後，被彈片擊中身亡。
法新社稍早報導，官員今天表示，這波衝突迄今至少造成27人喪生，其中包括15名泰國士兵與11名柬埔寨平民，並且導致約80萬人流離失所。
這場衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，涉及泰柬兩國之間長達800公里的陸地邊界線。
