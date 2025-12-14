快訊

新莊公寓火災 16歲少女殞命…校方：學生人緣佳 將安排班級團輔

想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、策略全解析

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

泰柬衝突進入第2週 曼谷當局宣布首名平民死於砲火

中央社／ 曼谷14日綜合外電報導

泰國政府今天宣布，在與柬埔寨持續的邊界衝突中，境內出現首名平民死於砲火案例。泰柬衝突進入第2週，國際社會斡旋未能阻止雙方交火，衝突已迫使數十萬人流離失所。

泰國公共衛生部發言人伊可猜（EkachaiPiensriwatchara）向法新社證實，在四色菊府（Sisaket）遇害的一名泰國平民，是自12月7日最新一輪戰鬥爆發以來，泰國境內記錄到的首起非軍事人員死亡事件。

泰國軍方表示，這名63歲男子是在柬埔寨部隊向平民區發射火箭彈後，被彈片擊中身亡。

法新社稍早報導，官員今天表示，這波衝突迄今至少造成27人喪生，其中包括15名泰國士兵與11名柬埔寨平民，並且導致約80萬人流離失所。

這場衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，涉及泰柬兩國之間長達800公里的陸地邊界線。

泰國 衝突 柬埔寨

延伸閱讀

川普稱斡旋泰柬停火成功 泰總理：並無新協議

泰總理否認川普泰柬停火說 柬埔寨宣布「即刻關閉兩國邊界通關」

泰柬衝突有望停火？川普稱雙方達成協議 泰總理否認「並未討論」

泰看守總理與川普通話 阿努廷：我方並非侵略者

相關新聞

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 迄今至少逾10死多人傷

澳洲大城雪梨知名景點邦代（Bondi）海灘14日發生槍擊案。趕赴案發現場的警方已證實，10人因此喪生、至少12人受傷。

南韓「AI基本法」元月上路 恐將本土新創推向日本

產業消息人士14日表示，南韓預定下月實施「AI基本法」，但新創企業與其他業者憂心，這套全面性規範恐抑制產業成長，並對規模...

中國不安全包裹大量湧入 歐盟計劃嚴加打擊

歐盟司法執委麥格拉斯表示，歐盟計劃打擊在中國電商平台阿里巴巴、中資電商平台Shein等平台銷售的「極其危險」產品，並坦言...

加薩戰爭影響 澳洲近年發生多起反猶攻擊事件

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭於2023年10月爆發後，澳洲就出現...

福岡巨蛋附近傳刺傷案 HKT48員工中刀、兇嫌逃逸

日本福岡市「瑞穗PayPay巨蛋福岡」旁的一棟商業設施今天傍晚5時許（日本時間）傳出有人遭刺傷案件。一名男子以疑似刀具的...

白俄羅斯釋放政治犯 歐盟：持續努力解救更多人

針對白俄羅斯當局釋放反對派領袖柯列斯尼可娃（MariaKolesnikova）、2022年諾貝爾和平獎共同獲獎者畢亞利亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。