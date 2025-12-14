澳洲邦代海灘槍擊至少10死13傷 猶太光明節活動染血
澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天驚傳槍擊事件，迄今至少10死13傷。事發當時，當地正舉行猶太節日「光明節」慶祝活動。以色列總統赫佐格指出，卑鄙恐怖分子攻擊參與活動的猶太人。
澳洲雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）報導，邦代海灘（Bondi Beach）有多人受傷。天空新聞澳洲台（Sky News Australia）及澳洲廣播公司（ABC）畫面顯示多人倒臥在地。
澳洲警方表示，已拘留2名嫌犯，有10人在這起事件中喪生。新南威爾斯州（New South Wales）救護部門發言人指出，有13人送醫。
目擊槍擊的30歲當地民眾威爾森（Harry Wilson）告訴雪梨晨驅報：「我至少看到10人倒臥在地，血跡滿地。」
英國遊客布朗特-柯爾茲（Timothy Brant-Coles）告訴法新社，他在現場看到2名身穿黑衣的槍手，手持半自動步槍。
澳洲猶太人執行委員會（Executive Council ofAustralian Jewry）共同執行長萊夫欽（Alex Ryvchin）受訪時指出，這場槍擊發生在邦代海灘舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動期間。
以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）指稱，在邦代海灘參與「光明節」點燭活動的猶太人遭到「卑鄙的恐怖分子」攻擊。
根據澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）辦公室聲明，艾班尼斯表示，邦代海灘槍擊事件「令人震驚且痛心」。
澳洲約11年前也曾發生震驚全國的槍擊事件。一名槍手當時在雪梨瑞士蓮巧克力咖啡廳（Lindt ChocolateCafe）挾持18名人質，與警方僵持16小時，最後槍手遭擊斃，2名人質不幸喪命。
