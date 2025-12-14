快訊

蕭敬騰岳父病逝享壽75歲 Summer證實慟喊：我很想他

遠東SOGO敦化館熄燈！第一代貴婦百貨走入歷史 老主顧不捨送別

澳洲邦代海灘槍擊至少10死13傷 猶太光明節活動染血

中央社／ 雪梨14日綜合外電報導
澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天驚傳槍擊事件，警方仍在現場調查。 法新社
澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天驚傳槍擊事件，警方仍在現場調查。 法新社

澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天驚傳槍擊事件，迄今至少10死13傷。事發當時，當地正舉行猶太節日「光明節」慶祝活動。以色列總統赫佐格指出，卑鄙恐怖分子攻擊參與活動的猶太人。

澳洲雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）報導，邦代海灘（Bondi Beach）有多人受傷。天空新聞澳洲台（Sky News Australia）及澳洲廣播公司（ABC）畫面顯示多人倒臥在地。

澳洲警方表示，已拘留2名嫌犯，有10人在這起事件中喪生。新南威爾斯州（New South Wales）救護部門發言人指出，有13人送醫。

目擊槍擊的30歲當地民眾威爾森（Harry Wilson）告訴雪梨晨驅報：「我至少看到10人倒臥在地，血跡滿地。」

英國遊客布朗特-柯爾茲（Timothy Brant-Coles）告訴法新社，他在現場看到2名身穿黑衣的槍手，手持半自動步槍。

澳洲猶太人執行委員會（Executive Council ofAustralian Jewry）共同執行長萊夫欽（Alex Ryvchin）受訪時指出，這場槍擊發生在邦代海灘舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動期間。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）指稱，在邦代海灘參與「光明節」點燭活動的猶太人遭到「卑鄙的恐怖分子」攻擊。

根據澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）辦公室聲明，艾班尼斯表示，邦代海灘槍擊事件「令人震驚且痛心」。

澳洲約11年前也曾發生震驚全國的槍擊事件。一名槍手當時在雪梨瑞士蓮巧克力咖啡廳（Lindt ChocolateCafe）挾持18名人質，與警方僵持16小時，最後槍手遭擊斃，2名人質不幸喪命。

澳洲 猶太 槍擊

延伸閱讀

影／布朗大學期末考槍擊2死9傷！學生哭躲圖書館 疑7道槍聲曝光

常春藤盟校布朗大學爆槍擊釀2死！期末考第2天多人中彈 槍手在逃

社群禁令藏漏洞 澳洲青少年轉戰新平台

澳洲稀土加工廠明年完工 將減少對中國依賴

相關新聞

澳洲邦代海灘槍擊案增至12死 各國政要反應一覽

澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）今天傳出槍擊事件迄今至少12死29傷。案發時當地正舉行猶太節日「光明節...

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 迄今至少逾10死多人傷

澳洲大城雪梨知名景點邦代（Bondi）海灘14日發生槍擊案。趕赴案發現場的警方已證實，10人因此喪生、至少12人受傷。

南韓「AI基本法」元月上路 恐將本土新創推向日本

產業消息人士14日表示，南韓預定下月實施「AI基本法」，但新創企業與其他業者憂心，這套全面性規範恐抑制產業成長，並對規模...

美國總統川普第2任「國家安全戰略」與日本不同調 外務省官員擔憂

日本產經新聞13日報導，在川普政府4日公布國家安全戰略（NSS）後，日本政府正進行分析。

澳洲邦代海灘槍擊至少12死29傷 義勇男子徒手制伏槍手

澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天驚傳槍擊事件，迄今至少12死29傷。網路流傳的影片顯示，事發當時遊客四處逃竄，一名義勇男子不...

澳洲邦代海灘槍擊至少10死13傷 猶太光明節活動染血

澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天驚傳槍擊事件，迄今至少10死13傷。事發當時，當地正舉行猶太節日「光明節」慶祝活動。以色列總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。