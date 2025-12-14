澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 已知10人喪生、至少12人受傷
澳洲大城雪梨知名景點邦代（Bondi）海灘14日發生槍擊案。趕赴案發現場的警方已證實，10人因此喪生、至少12人受傷。
警方表示，死者中包含1名行凶的槍手，另1名受傷的槍手則被拘留，還有2位員警中槍受傷。警方已在現場拉起封鎖線，並可見攜帶專業裝備的員警，以清除可能遭放置的土製炸彈。
1名目擊者對英國廣播公司（BBC）描述，14日下午正在該海灘上，突然聽見1陣槍響，估計約20發。當時沒人特別在意，大家大概以為是在放煙火。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言