快訊

2025年房市10大新聞曝！房仲業慘兮兮奪冠 輝達、陶朱隱園也上榜

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買輝達H200晶片

澳洲雪梨邦代海灘大規模槍擊案！至少10人亡、12人傷「包含2員警」

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 已知10人喪生、至少12人受傷

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
澳洲雪梨邦代海灘14日驚傳槍擊案，荷槍實彈的員警正在案發現場警戒。法新社
澳洲雪梨邦代海灘14日驚傳槍擊案，荷槍實彈的員警正在案發現場警戒。法新社

澳洲大城雪梨知名景點邦代（Bondi）海灘14日發生槍擊案。趕赴案發現場的警方已證實，10人因此喪生、至少12人受傷。

警方表示，死者中包含1名行凶的槍手，另1名受傷的槍手則被拘留，還有2位員警中槍受傷。警方已在現場拉起封鎖線，並可見攜帶專業裝備的員警，以清除可能遭放置的土製炸彈

1名目擊者對英國廣播公司（BBC）描述，14日下午正在該海灘上，突然聽見1陣槍響，估計約20發。當時沒人特別在意，大家大概以為是在放煙火。

炸彈 槍響 澳洲

延伸閱讀

影／布朗大學槍擊案9小時還沒抓到人！FBI急設檢舉平台 槍手身影曝光

常春藤盟校布朗大學爆槍擊釀2死！期末考第2天多人中彈 槍手在逃

社群禁令藏漏洞 澳洲青少年轉戰新平台

南太平洋島國吐瓦魯持續下沉 首批氣候移民抵達澳洲

相關新聞

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 已知10人喪生、至少12人受傷

澳洲大城雪梨知名景點邦代（Bondi）海灘14日發生槍擊案。趕赴案發現場的警方已證實，10人因此喪生、至少12人受傷。

澳洲邦代海灘傳槍擊、多人受傷 警方呼籲現場人員尋求掩護

路透14日報導，澳洲警方當天表示，他們正在應對澳洲雪梨著名的邦代海灘（Bondi Beach）發生的一起事件，並敦促公眾...

美斡旋下促成釋囚 盼削弱普亭對白俄影響力

路透報導，美國官員指達成白俄羅斯大量釋囚，是希望讓白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）擺脫普亭（...

美大軍壓境加勒比海 逼馬杜洛「不戰而屈」

川普政府以「緝毒」為由，持續加強在加勒比海的軍事部署，不斷向委內瑞拉總統馬杜洛施壓並試圖推翻其政權，華爾街日報引述軍事專...

不只諾貝爾和平獎得主 白俄釋囚重點人物一覽

白俄羅斯總統魯卡申柯今天釋放123名囚犯，藉此換取美國進一步鬆綁制裁措施。以下為路透社根據白俄人權團體「維斯納」整理的重...

日本防衛費擬9兆日圓創新高 聚焦反擊能力、沿岸防衛

共同社報導，日本政府已開始就2026年度預算案中的防衛費（含美軍再編相關經費）展開協調，方向是編列史上最高、約9兆日圓（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。