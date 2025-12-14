日本皇室制度最新民調：69％支持女性天皇

快訊

中央社／ 東京14日專電
讀賣新聞社於9至 10月間針對日本皇室制度進行全國民調。對於是否應修改規定天皇皇位繼承方式的「皇室典範」，以承認女性可擔任天皇，回答「贊成」的受訪者高達69%，「無法判斷」為24%，「反對」僅7%。

調查也顯示，對於未來皇位繼承可能面臨困難，回答「感到不安」的受訪者高達68%，明顯多於「不感到不安」的31%。

報導指出，在採郵寄方式進行的調查中，過去曾於2018、2020、2022年都詢問過女性天皇議題。最近一次2022年調查中，贊成女性天皇的受訪者有70%、無法判斷24%、反對為6％，與本次結果相近。

目前日本皇室共有16名成員，其中有皇位繼承資格的僅有3人，包括日皇德仁的弟弟、60歲的秋篠宮文仁親王、他的19歲長子悠仁親王，以及高齡90歲的上皇明仁胞弟常陸宮正仁親王。

日皇德仁與皇后雅子育有一名獨生女、12月1日滿24歲的愛子內親王。她目前在日本紅十字會任職，也開始參與更多公務，11月訪問寮國完成首次海外公務，表現活躍。

然而，現行「皇室典範」第一條規定，「皇位由屬於皇統的男系男子繼承」，如果要實現「女性天皇」就必須修改條文。

此外，日本的皇位繼承，目前僅限父系有天皇血統的「男系」天皇，沒有母系有天皇血統的「女系」天皇。調查詢問民眾是否該繼續維持「男系」或是也該承認「女系」，結果回答「應承認女系」的占64%，大幅超過回答「應維持男系」的13％，回答「無法判斷」的為22％。

從調查分析可見，無論是對「女性天皇」或是「女系天皇」，女性受訪者的贊同比例都明顯較高。

本次調查於9月24日至10月31日實施，以日本全國3000名選民為對象，共回收2004份有效問卷，回收率67％。

