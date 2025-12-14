中國不安全包裹大量湧入 歐盟計劃嚴加打擊

歐盟司法執委麥格拉斯表示，歐盟計劃打擊在中國電商平台阿里巴巴、中資電商平台Shein等平台銷售的「極其危險」產品，並坦言「我們需要做得更好」，以保護歐洲消費者。

麥格拉斯（Michael McGrath）接受英國「金融時報」（The Financial Times）訪問時說道，歐盟未能充分保護其公民免受直接從中國寄到消費者家中的不安全商品激增威脅。

麥格拉斯還說：「我對於大量不安全產品湧入歐盟深感擔憂。我認爲，我們有責任更好地保護歐盟公民，也有責任確保歐洲企業在一個公平的競爭環境中營運。」

他指出，各國當局年復一年都會查獲非常危險且可能對個人生活造成終身影響的產品，甚至可能導致人員傷亡。

麥格拉斯坦言，海關與執法人員不堪重負，進到歐盟的不安全產品只有極少部分被攔截下來。

他提到，2024年約有46億件低價包裹進入歐盟，而且這項數據每兩年就翻倍。其中大約90%來自中國。

麥格拉斯的計畫包括賦予歐盟執委會（EuropeanCommission）權力，調查最嚴重的跨國案件，以減輕各國當局的壓力。

他還建議更新消費者保護和市場監管的法規，「目前體制並不完善」。

麥格拉斯說道，當消費者團體發現危險商品，平台通常只要下架就好，「我認為需要更強力的嚇阻措施」。

化妝品與玩具是最常見的被查獲商品類型。

歐盟技術法規將相關電商歸類為平台而非零售商，因此它們無需對透過其網站購買的商品承擔責任，這些商品通常直接來自歐盟以外的零售商。

然而，一旦發現問題商品，平台必須跟相關當局合作，並將商品下架。

歐洲玩具產業協會（Toy Industries of Europe）最近一項調查發現，歐盟境內仍有大量危險玩具在線上販售，其中包含有毒的史萊姆（slime），還有一些玩具裝著容易拆卸且吞嚥的電池。

歐盟當局上個月指出，正依據歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）審查Shein販售的可能違法產品，包括兒童外型情趣娃娃及武器。

巴黎當局先前要求暫停Shein在法國的營運，理由是該網站涉嫌宣傳此類違法產品。法國也以類似理由尋求封禁中國阿里巴巴集團旗下的全球速賣通（AliExpress）和總部設於葡萄牙的Joom等平台。

歐盟上個月同意對價值不到150歐元且直接寄給消費者的包裹取消免關稅優惠，歐盟各國財長又於本月12日達成同意，明年7月1日起對所有進口小型包裹徵收3歐元關稅。

美國政府今年取消價值低於800美元的小額包裹關稅豁免，麥格拉斯表示，此舉顯著減少寄往美國的小包裹數量。

Shein回覆宣稱，公司跟歐盟執委會的目標一致，即是確保歐盟消費者能安心在網路購物，公司正與法國當局「全力合作」。

阿里巴巴和Joom則沒有回應金融時報的置評請求。