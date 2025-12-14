澳洲邦代海灘傳槍擊、多人受傷 警方呼籲現場人員尋求掩護

路透14日報導，澳洲警方當天表示，他們正在應對澳洲雪梨著名的邦代海灘（Bondi Beach）發生的一起事件，並敦促公眾避開該區域。澳媒「雪梨先驅晨報」報導，當地已回報發生多發槍擊，但目前尚不清楚是否有人中彈。

新南威爾斯州警方稱，邦代海灘已有2人被拘留。該州警方稍早在社群媒體X發文，呼籲現場所有人員應尋找地方掩護。

衛報引述新南威爾斯州警方發言人說，已接到民眾多起關於邦代地區發生槍擊的報案。該州救護車服務的發言人說，當地確實發生槍擊事件，但情況瞬息萬變。澳洲廣播公司報導，緊急救援人員已到現場，正救治多名傷者。目前尚未確認有死者。