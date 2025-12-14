邊境衝突擴大 泰國沿海實施宵禁否認川普停火說

快訊

中央社／ 柬埔寨班提米安夏省14日綜合外電報導

泰國否認美國總統川普聲稱已達成停火協議，以停止這場致命衝突的說法後，柬埔寨與泰國邊境衝突再起，於今天進入第2週。

法新社報導，官員表示，這場衝突源於兩國800公里長的殖民時期邊界爭議，至今已造成約80萬人流離失所。

63歲的李普（Sean Leap）今天在柬埔寨邊境省份班提米安夏省（Banteay Meanchey）的一處疏散中心，接受法新社訪問時表示：「我已經在這裡6天了，戰鬥仍在持續，我感到很難過。」

他說：「我希望戰鬥能停止。」並補充表示，他擔心自己的家園和牲畜。

官員表示，這場衝突造成至少25人死亡，其中包括14名泰國士兵和11名柬埔寨平民。

雙方互相指責對方挑起衝突，各自聲稱是出於自衛，並互控對方攻擊平民。

由於泰柬衝突蔓延至爭議邊境的沿海地帶，泰國今天宣布在東南部噠叻省（Trat）實施宵禁。

川普先前曾支持停火及後續協議，他12日表示，這兩個東南亞鄰國已同意停止交火。

但泰方領導人隨後表示並未達成任何停火協議，且兩國政府今天上午均表示衝突仍在持續。

泰國國防部發言人表示，柬埔寨在夜間向多個邊境省份進行砲擊與轟炸。

與此同時，柬埔寨國防部發言人表示，泰國自午夜以來持續向邊境地區發射迫擊砲和炸彈。

