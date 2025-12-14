應黎巴嫩軍方請求 以色列暫緩空襲行動

快訊

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導

以色列軍方表示，將暫停原定今天展開的空襲行動；以軍指出，這場行動目的在於打擊真主黨（Hezbollah）位於黎巴嫩南部的軍事基礎設施。

法新社報導，以色列和黎巴嫩民兵組織真主黨2024年11月達成停火協議，試圖終結雙方持續一年多的衝突。加薩戰爭2023年10月爆發後，黎巴嫩和以色列邊境的暴力衝突不斷加劇。

然而，自停火協議生效以來，以色列仍多次轟炸黎巴嫩，並表示此舉是為了打擊真主黨成員及其設施，以防止這個組織重新武裝。

以色列軍方今天稍早發出警告，宣布即將發動攻擊，要求黎巴嫩南部亞努赫（Yanuh）地區民眾立即撤離。

以軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）隨後表示，「已暫停這波攻勢」，還說軍方「正持續監控相關目標」。

他在社群平台X指出，以軍之所以暫停行動，是因為黎巴嫩軍方「再次要求進入指定地點…以處理違反協議的情況」。

阿德雷強調，以軍「不會允許」真主黨「重新部署或重新武裝」。

一名黎巴嫩安全消息人士表示，黎巴嫩軍方先前曾試圖搜查以色列軍方計劃攻擊的一棟建築，但因居民反對而宣告失敗。

不過，這名消息人士向記者表示，由於居民「感受到威脅」，且因擔心遭到空襲而撤離，黎巴嫩軍方已成功進入並搜查這棟建物。

