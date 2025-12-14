日本防衛費擬9兆日圓創新高 聚焦反擊能力、沿岸防衛
共同社報導，日本政府已開始就2026年度預算案中的防衛費（含美軍再編相關經費）展開協調，方向是編列史上最高、約9兆日圓（約新台幣1.81兆元）規模的預算。
這是到2027年的5年內投資約43兆日圓的「防衛力整備計畫」的第4年，將超過2025年度初始預算約8兆7000億日圓。
報導指出，根據消息人士12日透露，預算納入可作為「敵基地攻擊能力」的長射程飛彈，以及建立無人機沿岸防衛體系SHIELD（多層沿岸防衛體制）所需的攻擊用無人機。
日本首相高市早苗雖然已表明打算在2026年提前修訂包括「防衛力整備計畫」在內的「安保三文件」，但2026年度防衛費仍將依照現行整備計畫編列，預計12月下旬在內閣會議拍板。
此外，日本為了加強太空能力，將新編「宇宙作戰集團（暫稱）」，並把航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」，同時也將把以陸上自衛隊那霸駐屯地為基地的第15旅團升格為師團，以強化西南地區的防衛體制。
在長射程武器方面，日本也將取得被視為難以攔截、飛行速度超越5倍音速的「極超音速誘導彈」。
