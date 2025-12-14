18國承諾2026年初派武力 海地打擊黑幫國際行動升級

美洲國家組織（OAS）秘書長拉姆丁（Albert Ramdin）表示，各國協助海地加強打擊黑幫的安全部隊，目前已有18國承諾派遣人員。

海地大部分地區仍被武裝黑幫控制，聯合國安理會9月批准，原由肯亞主導的警力支援團隊，將轉型為武力部隊，以更有力打擊幫派。

拉姆丁在記者會中表示：「有18個國家…已承諾提供部隊參與相關行動，將於明年分階段部署。」

他說：「我認為首批約1000人將很快進入海地，預計在明年1月。」

拉姆丁本週曾往海地訪問。他又說，如果一切順利，新的多國部隊應可在明年4月1日之前，完成前半階段的部署，屆時聯合國支援辦事處也將成立。

拉姆丁說：「關鍵是要讓所有人合力作戰，並遵循相同規則和規範，這也就是為什麼進度較慢的原因，有部分人員仍需受訓。」

其中，非洲國家將投入較多兵力，斯里蘭卡與孟加拉也將參與，部分拉丁美洲國家則表示願意加入支援。

主導對海地國際支援行動的肯亞，本月8日已增派約100名警察赴海地。

然而，這支裝備和資源不足的警力支援，目前僅有約1000人，遠低於原本預計的2500人，尚未能解決海地嚴重的安全挑戰。

拉姆丁談及新部隊時表示：「計畫就是要迅速行動」，以削減海地幫派勢力。

他說：「這意味國際部隊要與海地黑幫作戰，要逮捕幫派首腦。」