伊朗再捕諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪 人權組織譴責

國際人權組織譴責伊朗再次逮捕諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（NargesMohammadi），同時諾貝爾委員會呼籲伊朗當局立即說明她的下落。

路透社報導，穆哈瑪迪的法籍律師阿達卡尼（Chirine Ardakani）在社群平台X上表示，這位人權人士昨天在伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad）追悼律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）時，公開譴責他的死因可疑而遭逮捕。

麥什赫德檢察官赫馬蒂法爾（Hasan Hematifar）今天告訴記者，穆哈瑪迪是追悼會結束後被捕的39人之一。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，赫馬蒂法爾表示，穆哈瑪迪及阿里科迪的兄弟在追悼會上發表挑釁言論，並鼓動在場人士「高喊違規口號」，擾亂現場秩序。

阿里科迪是名律師，代理多起敏感案件，包括為2022年爆發的全國抗議被捕人士辯護。他於12月5日被發現死亡，人權團體呼籲對其死因展開調查。位於挪威的非政府組織伊朗人權組織（Iran HumanRights）表示，此案「高度懷疑為國家謀殺」。

這名檢察官表示，麥什赫德警察局局長及另一名警員試圖維持現場秩序時被刺傷。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）呼籲伊朗當局「立即說明穆哈瑪迪的下落，確保她的人身安全，並無條件釋放她」。

歐盟也呼籲釋放穆哈瑪迪。歐盟發言人今天表示：「歐盟敦促伊朗當局釋放穆哈瑪迪女士，並顧及她脆弱的健康狀況，以及所有僅因行使言論自由而被不當逮捕的人士。」

法新社報導，現年53歲的穆哈瑪迪上次被捕是在2021年11月，在過去10年中，她大部分時間都在獄中度過。這位2023年諾貝爾和平獎得主因肺部及其他健康問題，曾於2024年12月獲准暫時出獄。