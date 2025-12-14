川普稱斡旋泰柬停火成功 泰總理：並無新協議

快訊

中央社／ 曼谷13日綜合外電報導
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。路透
美國總統川普宣稱已成功調停柬埔寨與泰國新一輪停火，但泰國總理阿努廷今天表示，並無新協議，將繼續在泰柬爭議邊境上作戰。而此前數小時，泰國戰機才鎖定柬方目標進行轟炸。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，泰國將「繼續軍事行動，直到我們認為國家及人民不再受到任何危害與威脅」。

對泰柬長期邊境爭端，川普曾在10月間斡旋停火，本月12日又分別與阿努廷和柬埔寨總理洪馬內（HunManet）通話，川普隨後表示，雙方已同意「全面停止交火」。

路透社報導，在川普通話之後，泰、柬領導人聲明中都未提及任何協議。阿努廷說，並未達成停火協議。

阿努廷在臉書發文指出：「我要說清楚，我們今天早上的行動已經證明一切。」

白宮發言人在聲明中指出：「總統川普期望各方充分履行簽署協議時做出的承諾，並在必要時會追究責任，以終止殺戮，並確保持久和平。」

洪馬內今天在臉書聲明表示，他歡迎馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）所提建議：今晚起雙方停止敵對行動。安華一直是泰柬和平談判的調解人。

安華擔任東南亞國協（ASEAN）輪值主席，他在臉書上呼籲雙方從格林威治標準時間13日15時起（曼谷時間當日晚上10時），「避免採取任何進一步的軍事行動，包括動用武力或推進武裝部隊。」

他說，由馬來西亞國防軍總司令領導的一支東協觀察員小組將被派往泰柬邊境，美國政府則將提供衛星監控支援。

當記者詢問有關馬來西亞所提停火建議時，阿努廷回答：「目前尚無任何停止行動的協議。」

泰國外交部長在記者會上表示，泰國會配合觀察員小組，但若要達成停火，必須先進行談判。他說：「我們無法在戰火持續之際就宣布停火。」

