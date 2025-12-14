無人機襲蘇丹南部 聯合國維和部隊6人喪命

快訊

中央社／ 蘇丹港13日綜合外電報導

聯合國維和部隊指出，有6名孟加拉維和人員今天在蘇丹南柯多方省因遭無人機襲擊而身亡，聯合國秘書長古特瑞斯及孟加拉政府均提出強烈譴責。

法新社報導，聯合國駐阿貝地區臨時安全部隊（UNISFA）表示，一架無人機襲擊他們在南柯多方省（South Kordofan）首府卡杜里（Kadugli）的駐地，導致「6人死亡、6人受傷」，其中4人傷勢嚴重。

根據UNISFA，6名死者全都來自孟加拉。

古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責這起攻擊「駭人聽聞」，並指出這「可能構成國際法定義的戰爭罪」。

孟加拉臨時政府領導人尤努斯（MuhammadYunus）發布聲明談到，他對這起攻擊事件「深感痛心」，並稱有6人喪命、8人受傷。

蘇丹軍方將此事歸咎於準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF），該組織為爭奪國家控制權已與政府軍作戰逾兩年。

聯合國維和部隊部署在蘇丹與南蘇丹的領土爭議地區阿貝（Abyei），當地石油資源豐富。

南蘇丹 孟加拉 聯合國

相關新聞

川普通話無用 泰軍續炸柬埔寨邊境

截至十三日，泰柬新一波邊境衝突已滿一周。美國總統川普十二日和泰國看守總理阿努廷及柬埔寨總理洪馬內通話後，同日在自創社媒真...

泰總理拚政績 川普關稅外交恐失效

路透以「泰柬邊境衝突考驗川普關稅外交」為題的分析寫道，兩國邊境衝突本周又再點燃，泰國已畫下一條清楚的底線，即關稅不得用於...

泰總理否認川普泰柬停火說 柬埔寨宣布「即刻關閉兩國邊界通關」

泰國總理阿努廷否認美國總統川普日前聲稱泰柬雙方已達成停火協議、結束連日致命衝突的說法之後，柬埔寨宣布關閉兩國邊界通關

泰柬衝突有望停火？川普稱雙方達成協議 泰總理否認「並未討論」

泰國國防部表示，柬埔寨部隊今天殺害4名泰國士兵；此前，泰國總理阿努廷否認美國總統川普日前聲稱泰柬雙方已達成停火協議、結束...

泰柬邊境衝突又起！外媒：柬埔寨總理接受提議 擬晚間10時起停火

柬埔寨新聞網站「柬中時報」13日報導，柬埔寨總理洪馬內當天下午說，樂見且接受由馬來西亞首相安華提出的泰柬邊境衝突停火倡議...

連續7天動作頻頻！日本防衛省：中國遼寧號進太平洋 艦載機起降260次

日本防衛省統合幕僚監部發布消息指出，發現中國海軍航艦「遼寧號」本月6日至12日在太平洋海域，實施大約260次艦載戰機和直...

