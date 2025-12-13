白俄釋放123名囚犯 含2022年諾貝爾和平獎得主
美國發布聲明指出，美國總統川普的特使與白俄羅斯總統魯卡申柯進行為期兩天會談後，魯卡申柯今天釋放123名囚犯，其中包括2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基。
路透社報導，作為交換條件，美國同意解除對白俄羅斯鉀肥的制裁措施；白俄是全球主要的鉀肥生產國。
這是川普（Donald Trump）政府今年跟魯卡申柯（Alexander Lukashenko）展開對話以來，白俄最大規模的釋囚。
畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）是2022年諾貝爾和平獎的共同獲獎者，他是一位人權鬥士，但在2021年7月起就一直被白俄當局關押。
獲釋的還有白俄反對派人士柯列斯尼可娃（MariaKalesnikava），她是2020年抗議魯卡申柯的大規模示威活動領袖之一。
