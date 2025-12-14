聽新聞
泰總理拚政績 川普關稅外交恐失效

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

路透以「泰柬邊境衝突考驗川普關稅外交」為題的分析寫道，兩國邊境衝突本周又再點燃，泰國已畫下一條清楚的底線，即關稅不得用於迫使其與柬埔寨講和。

泰國外長希哈薩已強調，解決泰柬邊境衝突仍應與持續的美泰貿易談判分開。新加坡國立大學（ＮＵＳ）教授莊嘉穎指出，泰國政府採取的抗拒立場，是對美國總統川普打關稅牌的考驗；泰柬雙方能否就存在已久且根深蒂固的敵意和仇恨，達成一項持久的停火協議，始終令人懷疑。

為了獲得諾貝爾和平獎，一月回任的川普已在一些區域衝突從中斡旋，利用高關稅作為槓桿。例如五月印度和巴基斯坦的衝突，但新德里否認關稅對印巴最終的停火造成任何影響。

七月泰柬邊境又發生衝突時，川普也和時任泰國代理總理的普譚及柬埔寨總理洪馬內通話。川普並在自創社媒真實社群寫道，美國「正好」與泰柬進行貿易談判，若泰柬持續交火，美方就不願與任一方達成協議。泰柬領袖隨即同意停火，川普也改口說，「期待和雙方完成我們的貿易協議」。

阿努廷九月五日才坐上總理寶座，上周剛宣布解散國會，提前在明年二月前舉行大選。鑒於十一月阿努廷政府才因泰國南部造成傷亡的洪災備受批評，因此英國風險分析機構維里斯科楓園分析師史瓦茲認為，這使阿努廷的「泰自豪黨」亟於在寥寥幾月的執政時間，證明其領導國家的能力。故儘管川普仍可能祭出高關稅，阿努廷和泰自豪黨仍可能藉由採取更強硬的立場，並將關稅及貿易與涉及主權的邊境衝突分開，尋求運用國族主義情緒。

泰國 柬埔寨 衝突 軍事 川普 關稅

延伸閱讀

相關新聞

連續7天動作頻頻！日本防衛省：中國遼寧號進太平洋 艦載機起降260次

日本防衛省統合幕僚監部發布消息指出，發現中國海軍航艦「遼寧號」本月6日至12日在太平洋海域，實施大約260次艦載戰機和直...

川普通話無用 泰續炸柬邊境

截至十三日，泰柬新一波邊境衝突已滿一周。美國總統川普十二日和泰國看守總理阿努廷及柬埔寨總理洪馬內通話後，同日在自創社媒真...

泰柬邊境衝突又起！外媒：柬埔寨總理接受提議 擬晚間10時起停火

柬埔寨新聞網站「柬中時報」13日報導，柬埔寨總理洪馬內當天下午說，樂見且接受由馬來西亞首相安華提出的泰柬邊境衝突停火倡議...

川普稱泰國、柬埔寨已同意停火 泰外長：部分說法未反映事實

美國總統川普宣稱泰國與柬埔寨已同意停火，但泰國總理阿努廷表明「軍事行動將持續」。泰國外長希哈薩下午表示，川普部分說法與事...

英王查理三世抗癌報佳音！明年療程將減少 呼籲民眾盡早檢查

英國國王查理三世去年2月證實罹癌，並持續接受治療，但未透露罹患何種癌症。英國天空新聞報導，英國國王查理三世透露關於抗癌的...

