泰總理拚政績 川普關稅外交恐失效

路透以「泰柬邊境衝突考驗川普關稅外交」為題的分析寫道，兩國邊境衝突本周又再點燃，泰國已畫下一條清楚的底線，即關稅不得用於迫使其與柬埔寨講和。

泰國外長希哈薩已強調，解決泰柬邊境衝突仍應與持續的美泰貿易談判分開。新加坡國立大學（ＮＵＳ）教授莊嘉穎指出，泰國政府採取的抗拒立場，是對美國總統川普打關稅牌的考驗；泰柬雙方能否就存在已久且根深蒂固的敵意和仇恨，達成一項持久的停火協議，始終令人懷疑。

為了獲得諾貝爾和平獎，一月回任的川普已在一些區域衝突從中斡旋，利用高關稅作為槓桿。例如五月印度和巴基斯坦的衝突，但新德里否認關稅對印巴最終的停火造成任何影響。

七月泰柬邊境又發生衝突時，川普也和時任泰國代理總理的普譚及柬埔寨總理洪馬內通話。川普並在自創社媒真實社群寫道，美國「正好」與泰柬進行貿易談判，若泰柬持續交火，美方就不願與任一方達成協議。泰柬領袖隨即同意停火，川普也改口說，「期待和雙方完成我們的貿易協議」。

阿努廷九月五日才坐上總理寶座，上周剛宣布解散國會，提前在明年二月前舉行大選。鑒於十一月阿努廷政府才因泰國南部造成傷亡的洪災備受批評，因此英國風險分析機構維里斯科楓園分析師史瓦茲認為，這使阿努廷的「泰自豪黨」亟於在寥寥幾月的執政時間，證明其領導國家的能力。故儘管川普仍可能祭出高關稅，阿努廷和泰自豪黨仍可能藉由採取更強硬的立場，並將關稅及貿易與涉及主權的邊境衝突分開，尋求運用國族主義情緒。