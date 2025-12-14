川普通話無用 泰續炸柬邊境

截至十三日，泰柬新一波邊境衝突已滿一周。美國總統川普十二日和泰國看守總理阿努廷及柬埔寨總理洪馬內通話後，同日在自創社媒真實社群寫道，「他們今晚已同意全面停火」。然而泰國看守總理阿努廷十三日表示，泰方尚未與柬方達成停火協議，泰軍將會持續在兩國主權有爭議的邊境戰鬥。

川普十二日還在真實社群寫道，泰柬兩國領袖將「恢復我與他們簽署、在馬來西亞偉大的首相安華協助下，原本達成的和平協議；兩國都準備好和平，並持續與美國貿易」。

但柬埔寨國防部十三日就在社媒Ｘ發文表示，泰國軍方當天以兩架Ｆ–十六戰機對若干目標投下七枚炸彈；泰國軍機還沒停止轟炸。阿努廷十三日也表明，泰國的軍事行動將持續，「今晨的行動已充分展現我方立場」。川普和中國大陸七月居間泰柬停火，結束五天的邊境戰事。

兩國邊境七日至今的戰事，已導致至少廿五人喪生、逾二六○人受傷，其中泰國有十四名軍人與七名平民死亡，柬埔寨則有四名平民死亡。兩國共約五十萬人因此逃離家園。

洪馬內十三日下午則說，樂見且接受由安華提出的泰柬邊境衝突停火倡議。柬埔寨新聞網站「柬中時報」同日報導，根據相關安排，泰國與柬埔寨雙方將自十三日晚間十時（台灣時間當晚十一時）起停火。

但與此同時，阿努廷則明言當晚不會停火，泰國現在必須全力捍衛主權及人民安全，「無需聽從任何人的命令」。兩國明顯不同調。柬埔寨內政部十三日聲明，泰柬邊境的全部口岸均暫停通行。

東協（ＡＳＥＡＮ）輪值主席國馬來西亞表示，為了降低緊張和提高透明度，已請東協觀察團前往泰柬邊境監測。