快訊

8度伸狼爪！禪修班成員下藥性侵師弟 中台禪寺：去年獲報即緊急開會

用餐時間竄火光…新北餐廳廚房起火 急疏散員工、顧客共80人

全球最強護照排名出爐！這國蟬聯榜首 我136國免簽名次曝光

印尼蘇門答臘洪災增至1003死 仍有218人失蹤

中央社／ 雅加達13日綜合外電報導
蘇門答臘島過去2週因豪雨引發嚴重的洪水及土石流，已造成1003人喪生、5400多人受傷，另有218人失蹤。圖／新華社
蘇門答臘島過去2週因豪雨引發嚴重的洪水及土石流，已造成1003人喪生、5400多人受傷，另有218人失蹤。圖／新華社

根據印尼國家災害應變總署最新統計，蘇門答臘島過去2週因豪雨引發嚴重的洪水及土石流，已造成1003人喪生、5400多人受傷，另有218人失蹤。當局仍在想辦法援助災民。

法新社報導，這是蘇門答臘（Sumatra）近幾10年來遭遇過最嚴重天災之一。由於災情範圍廣大，約有120萬名居民被迫撤離家園住在臨時安置中心。

隨著搜尋工作持續，死亡人數預期還會增加。災民不滿情緒也日益升高，紛紛抱怨援助速度緩慢。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天表示，援助進度已有所改善，數個先前交通中斷的地區已恢復通行。

他在前往北蘇門答臘省（North Sumatra）蘭卡縣（Langkat）視察後說：「有些地方因為自然或人員體力限制，（援助）稍微延誤。但我巡查了所有災民安置點，情況都良好，提供的服務充足，糧食供應也無虞。」

這場洪災的重建經費可能高達51兆8200億印尼盾（約新台幣976億元），但印尼政府至今未暗示會尋求國際協助。

印尼 洪水

延伸閱讀

馬太鞍溪洪災災後70天重建預算仍卡關 災民包遊覽車陳情

創分身帳號要被罰 印尼人權得獎者控訴

反悔了？FT：印尼告知美國無法同意貿易協議部分承諾 希望重新談判

中信銀印尼子行三寶瓏分行今開業 強攻台商南向商機

相關新聞

連續7天動作頻頻！日本防衛省：中國遼寧號進太平洋 艦載機起降260次

日本防衛省統合幕僚監部發布消息指出，發現中國海軍航艦「遼寧號」本月6日至12日在太平洋海域，實施大約260次艦載戰機和直...

泰柬邊境衝突又起！外媒：柬埔寨總理接受提議 擬晚間10時起停火

柬埔寨新聞網站「柬中時報」13日報導，柬埔寨總理洪馬內當天下午說，樂見且接受由馬來西亞首相安華提出的泰柬邊境衝突停火倡議...

川普稱泰國、柬埔寨已同意停火 泰外長：部分說法未反映事實

美國總統川普宣稱泰國與柬埔寨已同意停火，但泰國總理阿努廷表明「軍事行動將持續」。泰國外長希哈薩下午表示，川普部分說法與事...

英王查理三世抗癌報佳音！明年療程將減少 呼籲民眾盡早檢查

英國國王查理三世去年2月證實罹癌，並持續接受治療，但未透露罹患何種癌症。英國天空新聞報導，英國國王查理三世透露關於抗癌的...

氣氛轉好？大陸、印度新一輪外交磋商 雙方願妥善處理分歧

中國與印度近日舉行新一輪外交官員磋商，雙方表示將恢復機制性對話，妥善處理分歧和敏感問題；此外，印度簡化審批程序，加快中國...

泰柬邊境衝突…泰村莊每5分鐘響砲火聲 街道冷清如按下暫停鍵

距泰柬邊境衝突地帶約10公里的泰國村莊班科諾，每5分鐘就響起砲火聲，街道冷清，學校、商店和醫院關閉，宛如按下暫停鍵。9成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。