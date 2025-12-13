聽新聞
泰總理否認川普泰柬停火說 柬埔寨宣布「即刻關閉兩國邊界通關」

中央社／ 柬埔寨班提米安夏省13日綜合外電報導
柬埔寨總理洪馬內。圖／法新社
柬埔寨總理洪馬內。圖／法新社

泰國總理阿努廷否認美國總統川普日前聲稱泰柬雙方已達成停火協議、結束連日致命衝突的說法之後，柬埔寨宣布關閉兩國邊界通關。

法新社報導，這場泰柬之間的暴力衝突，源於雙方對一條長達800公里、劃定於殖民時期的邊界長期存在爭議，已迫使兩國約50萬人流離失所。

泰國國防部表示，本週至少已有25人喪生，其中包括今天在邊界地區陣亡的4名泰國士兵。

柬埔寨內政部今天宣布，「即刻起全面暫停所有柬泰邊境關卡的出入境往來」。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，川普在12日的通話中「並未提及是否應該實施停火」。

阿努廷今天告訴記者，兩位領導人「並未討論」此一議題。

川普則盛讚他與阿努廷及柬埔寨總理洪馬內（HunManet）的通話是「非常好的對話」。

川普12日在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）上寫道：「他們已同意自今晚起停止一切交火，並回到7月達成的原始和平協議。」

泰國總理阿努廷則已表明「泰國將持續採取軍事行動，直至確定國土與人民不再遭受任何危害與威脅」。

