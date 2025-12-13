菲律賓指漁船在南海遭大陸海警射水砲 釀3傷、2船受損

快訊

中央社／ 馬尼拉13日綜合外電報導

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）今天表示，中國海警船南海爭議水域對菲律賓漁船發射水砲，造成3名漁民受傷、2艘漁船「嚴重損壞」。

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊指出，近24艘菲國漁船昨天在仙賓礁（Sabina Shoal）附近，遭到中國海警船發射水砲攻擊並阻擋航行。一艘小型中國海警船還割斷數艘漁船的錨繩，危及漁民安全。

菲律賓海岸防衛隊在聲明中說：「菲律賓海岸防衛隊呼籲中國海警遵守國際公認的行為準則，將海上生命的保護置於優先地位，而非以所謂的執法名義行事，從而危及無辜漁民的生命安全。」

由於今天非上班日，中國駐菲律賓大使館未立即回應置評請求。

不過，中國海警局昨天表示，已驅離多艘菲律賓船隻並採取「管控措施」。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天表示，中方的聲明等於承認了不當行為。他在電話中說：「他們承認對普通菲律賓漁民做出這種惡劣行徑。」

菲律賓海岸防衛隊派出的救援船隻在前往仙賓礁的途中，也多次遭到攔阻。

仙賓礁位於菲律賓專屬經濟區（EEZ）內，位置在巴拉望省（Palawan Province）以西150公里。

