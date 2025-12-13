聽新聞
0:00 / 0:00
連續7天動作頻頻！日本防衛省：中國遼寧號進太平洋 艦載機起降260次
日本防衛省統合幕僚監部發布消息指出，發現中國海軍航艦「遼寧號」本月6日至12日在太平洋海域，實施大約260次艦載戰機和直升機的起降訓練。
共同社報導，日本防衛省昨天表示，遼寧號6日從沖繩本島與宮古島之間南下赴太平洋，在反復進行起降訓練的同時向東航行，8日抵達沖之鳥島以北海域，之後調整航向往西，經大東群島以南往東海的方向前進。
遼寧號12日和飛彈驅逐艦等艦艇從沖繩本島與宮古島之間向西北方航行，駛離太平洋。
報導還提到，本月6日從遼寧號起飛的殲-15戰機，向執行領空侵犯應對任務的日本航空自衛隊F-15戰機進行雷達照射。
日本政府稱此事為「危險行徑」，並向中方提出抗議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言