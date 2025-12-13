連續7天動作頻頻！日本防衛省：中國遼寧號進太平洋 艦載機起降260次

日本防衛省統合幕僚監部發布消息指出，發現中國海軍航艦「遼寧號」本月6日至12日在太平洋海域，實施大約260次艦載戰機和直升機的起降訓練。

共同社報導，日本防衛省昨天表示，遼寧號6日從沖繩本島與宮古島之間南下赴太平洋，在反復進行起降訓練的同時向東航行，8日抵達沖之鳥島以北海域，之後調整航向往西，經大東群島以南往東海的方向前進。

遼寧號12日和飛彈驅逐艦等艦艇從沖繩本島與宮古島之間向西北方航行，駛離太平洋。

報導還提到，本月6日從遼寧號起飛的殲-15戰機，向執行領空侵犯應對任務的日本航空自衛隊F-15戰機進行雷達照射。

日本政府稱此事為「危險行徑」，並向中方提出抗議。