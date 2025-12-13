歐洲議會議員發聲明 歐盟擬取消2035年起燃油新車銷售禁令

快訊

中央社／ 海德堡12日綜合外電報導
歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）主席韋柏。圖／歐新社

歐洲議會資深議員今天表示，歐盟執委會將採取行動取消原定2035年起，實質禁止販售燃油新車的計畫。此舉對不斷施壓要求取消此禁令以保護國內車廠的德國來說，無疑是一大勝利。

路透社報導，歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）主席韋柏（Manfred Weber）稍早發表聲明透露，歐盟可能改以替代方案，要求汽車製造商自2035年起減少二氧化碳排放量90%，而非全面禁止燃油引擎。

這項計畫實施的禁令是歐盟推動脫碳與加速電動車發展的核心政策之一。然而，布魯塞爾近來面臨強大遊說壓力，尤以德國及其汽車產業為首，主張在面對來自中國的激烈競爭下，歐洲車廠承受沉重壓力。

韋柏在海德堡的記者會上表示：「下週二（16日），歐盟執委會將提出一項明確提案，廢除燃油引擎禁令。」他還主張，應交由市場與消費者決定如何達成氣候目標。

韋柏的說法呼應德國賓士（Mercedes-Benz）與BMW的立場，但與瑞典富豪汽車（Volvo Cars）等已大舉投資轉型電動化的車廠意見相左。後者認為，政策若急轉彎，將形同背叛。

富豪汽車商務長塞佛森（Erik Severinson）告訴路透社，歐盟政策若轉向，將削弱產業對未來監管法規的信心。

歐盟執委會預計16日就相關計畫進行說明，但表示在正式公布前，不會對任何提案置評。

德國近來積極遊說推翻禁令，憂心在亞洲競爭對手加速進軍歐洲、加上美國進口關稅重創之下，國內車廠將承受更大壓力。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）上月致函歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），指出電動車需求未達產業預期，車廠需要更大的政策彈性。

他寫道：「歐洲汽車產業的很大一部分，包括德國在內，特別是供應鏈產業，正處於極為困難的經濟情況，因此我們必須盡快修正歐洲的制度框架，確保這個產業在歐洲仍有未來。」

