快訊

賣鞋轉做軍火生意？外界質疑「福麥2.0」 國防部火速解釋

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

川普稱泰國、柬埔寨已同意停火 泰外長：部分說法未反映事實

中央社／ 里南府13日專電
泰國外長希哈薩。圖／路透社
泰國外長希哈薩。圖／路透社

美國總統川普宣稱泰國柬埔寨已同意停火，但泰國總理阿努廷表明「軍事行動將持續」。泰國外長希哈薩下午表示，川普部分說法與事實不符，尤其將多起地雷爆炸形容為「意外」，泰方無法接受。他並重申軍事反擊是正當防衛。

美國總統川普（Donald Trump）與泰國、柬埔寨領導人通話後表示，兩國總理已同意停止戰鬥。數小時後，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在臉書上表示，「泰國將持續採取軍事行動，直至確定國土與人民不再遭受任何危害與威脅。」

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天下午召開記者會表示，他首先對川普關注局勢及渴望和平表達感謝，並保證泰國也渴望和平。

他說，有注意到川普的發文，但部分內容「未能準確反映事實」，甚至可能是資訊來源「刻意扭曲情況」。

他指出，川普在通話及貼文中將泰柬邊境的地雷爆炸事件形容為「意外」或「路邊的炸彈事故」，但泰方須澄清這些事件「絕非意外」，而是柬埔寨近期新埋設的地雷所致，迄今已發生7起事件，造成多名泰國士兵重傷。

他說：「泰方已在昨天與川普的通話中清楚說明，我本人先前與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的通話也有指出這一點。」

希哈薩表示，今天上午泰國邊境地區再度遭到攻擊，柬方使用BM-21多管火箭砲攻擊平民，造成4名泰國民眾受傷。針對川普認為泰方「報復行動過於激烈」的說法，希哈薩反駁說，泰國的軍事反擊是依照柬方軍事行動程度作出的「相稱回應」，完全出於防衛目的。

他坦言，川普的言論影響泰國人民的感受，令泰方感到失望，但也強調，泰國是美國在區域內關係最為持久的條約盟友，雙方長期在區域和平與安全上並肩合作，軍隊亦曾並肩作戰，至今仍共享重要的安全利益，這也是雙邊關係的基石。

針對柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）提出使用衛星技術釐清衝突責任，希哈薩表示，泰國並不反對，並建議同樣運用相關科技，查明新地雷埋設情況，以展現最大程度的透明。

數千名泰國邊境居民湧入泰國武里南府的避難中心，暫時住在當局設置的帳篷內。圖攝於12日。圖／中央社
數千名泰國邊境居民湧入泰國武里南府的避難中心，暫時住在當局設置的帳篷內。圖攝於12日。圖／中央社

泰國 柬埔寨 美國 川普

延伸閱讀

分析：川普世界觀認美俄中劃勢力 美歐關係陷冰點

判決最快明年1月出爐…川普關稅若遭最高法院推翻 3大受惠類股呼之欲出

擴建白宮宴會廳…川普撤建築師 保護古蹟團體提告促停工

川普同意售中Nvidia高階晶片 正反意見拉鋸

相關新聞

英王查理三世抗癌報佳音！明年療程將減少 呼籲民眾盡早檢查

英國國王查理三世去年2月證實罹癌，並持續接受治療，但未透露罹患何種癌症。英國天空新聞報導，英國國王查理三世透露關於抗癌的...

川普稱泰國、柬埔寨已同意停火 泰外長：部分說法未反映事實

美國總統川普宣稱泰國與柬埔寨已同意停火，但泰國總理阿努廷表明「軍事行動將持續」。泰國外長希哈薩下午表示，川普部分說法與事...

氣氛轉好？大陸、印度新一輪外交磋商 雙方願妥善處理分歧

中國與印度近日舉行新一輪外交官員磋商，雙方表示將恢復機制性對話，妥善處理分歧和敏感問題；此外，印度簡化審批程序，加快中國...

泰柬邊境衝突…泰村莊每5分鐘響砲火聲 街道冷清如按下暫停鍵

距泰柬邊境衝突地帶約10公里的泰國村莊班科諾，每5分鐘就響起砲火聲，街道冷清，學校、商店和醫院關閉，宛如按下暫停鍵。9成...

首度揭露！金正恩說北韓部隊曾赴俄羅斯執行掃雷任務

北韓領導人金正恩在國營媒體今天播出的講話中表示，北韓今年稍早曾向俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）派遣部隊執行掃雷任務。這...

英王查爾斯三世抗癌報佳音：明年將減少治療

打破王室禁忌、公開談論對抗癌症的英國國王查爾斯三世（King CharlesIII），今天透露一項「好消息」，表示他的治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。