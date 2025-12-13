川普稱泰國、柬埔寨已同意停火 泰外長：部分說法未反映事實

美國總統川普宣稱泰國與柬埔寨已同意停火，但泰國總理阿努廷表明「軍事行動將持續」。泰國外長希哈薩下午表示，川普部分說法與事實不符，尤其將多起地雷爆炸形容為「意外」，泰方無法接受。他並重申軍事反擊是正當防衛。

美國總統川普（Donald Trump）與泰國、柬埔寨領導人通話後表示，兩國總理已同意停止戰鬥。數小時後，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在臉書上表示，「泰國將持續採取軍事行動，直至確定國土與人民不再遭受任何危害與威脅。」

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天下午召開記者會表示，他首先對川普關注局勢及渴望和平表達感謝，並保證泰國也渴望和平。

他說，有注意到川普的發文，但部分內容「未能準確反映事實」，甚至可能是資訊來源「刻意扭曲情況」。

他指出，川普在通話及貼文中將泰柬邊境的地雷爆炸事件形容為「意外」或「路邊的炸彈事故」，但泰方須澄清這些事件「絕非意外」，而是柬埔寨近期新埋設的地雷所致，迄今已發生7起事件，造成多名泰國士兵重傷。

他說：「泰方已在昨天與川普的通話中清楚說明，我本人先前與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的通話也有指出這一點。」

希哈薩表示，今天上午泰國邊境地區再度遭到攻擊，柬方使用BM-21多管火箭砲攻擊平民，造成4名泰國民眾受傷。針對川普認為泰方「報復行動過於激烈」的說法，希哈薩反駁說，泰國的軍事反擊是依照柬方軍事行動程度作出的「相稱回應」，完全出於防衛目的。

他坦言，川普的言論影響泰國人民的感受，令泰方感到失望，但也強調，泰國是美國在區域內關係最為持久的條約盟友，雙方長期在區域和平與安全上並肩合作，軍隊亦曾並肩作戰，至今仍共享重要的安全利益，這也是雙邊關係的基石。

針對柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）提出使用衛星技術釐清衝突責任，希哈薩表示，泰國並不反對，並建議同樣運用相關科技，查明新地雷埋設情況，以展現最大程度的透明。