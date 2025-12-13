快訊

賣鞋轉做軍火生意？外界質疑「福麥2.0」 國防部火速解釋

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

聽新聞
0:00 / 0:00

英王查理三世抗癌報佳音！明年療程將減少 呼籲民眾盡早檢查

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
12日發布的影像顯示，一段預錄訊息中，英國國王查理三世在克拉倫斯宮客廳談論他的癌症康復狀況。路透
12日發布的影像顯示，一段預錄訊息中，英國國王查理三世在克拉倫斯宮客廳談論他的癌症康復狀況。路透

英國國王查理三世去年2月證實罹癌，並持續接受治療，但未透露罹患何種癌症。英國天空新聞報導，英國國王查理三世透露關於抗癌的好消息。他電視演說中說：「多虧早期診斷、有效介入和遵照醫囑，明年抗癌療程可以減少。」

查理三世補充：「這個里程碑既是對我個人的祝福，也證明癌症照護在近年取得顯著的進步。我希望這份見證能為我們之中那些在某個時刻，被確診得到這種疾病的50%的人帶來鼓勵。」

查理三世去年2月證實罹癌並接受治療。他推遲所有公開活動，但在白金漢宮內持續履行國家元首職責，照常接見來賓和主持樞密院會議。查理三世去年4月重返公開活動，與王后卡蜜拉造訪倫敦市中心的大學學院醫院麥克米倫癌症中心，並和一名癌症病友討論自己被確診罹癌時「感到震驚」。

查理三世的演說播出後，白金漢宮發言人在一份聲明中說：「國王陛下對於治療的反應非常良好，醫師建議的後續相關措施將轉為預防階段。」

查理三世也以自身經驗呼籲民眾，盡早進行癌症篩檢。他說：「我從自身經驗得知，被確診罹癌可能會感到不知所措。但我也知道，及早發現是改變治療進程的關鍵，這會給予醫療團隊寶貴的時間，也會給予病患珍貴的希望。我們每個人都能為這些禮物貢獻一份力量。」

查理三世指出，「英國至少900萬人沒有及時接受癌症篩檢」，並補充說「這意味著至少有900萬人錯失早期診斷的機會」。他說：「統計數據清楚說明一切。僅舉一例，如果大腸癌在最早期的階段就被發現，10名病患中有9人能存活至少5年。如果較晚才診斷出來，存活病患會減少至10人中僅1人。早期診斷無疑能挽救生命。」

查理三世 英國國王 癌症 罹癌 抗癌 白金漢宮

延伸閱讀

年改衝擊催出理財路 國小校長55歲退休6年滾存出財富自由

95歲巴菲特的最後一封股東信 不教賺錢…只教你怎麼不辜負人生

英王胞弟安德魯捲性醜聞 中將軍銜也被拔 川普：為英王室難過

為王室醜聞止損！安德魯王子涉性侵 英王查理三世將剝奪頭銜、收回居所

相關新聞

英王查理三世抗癌報佳音！明年療程將減少 呼籲民眾盡早檢查

英國國王查理三世去年2月證實罹癌，並持續接受治療，但未透露罹患何種癌症。英國天空新聞報導，英國國王查理三世透露關於抗癌的...

川普稱泰國、柬埔寨已同意停火 泰外長：部分說法未反映事實

美國總統川普宣稱泰國與柬埔寨已同意停火，但泰國總理阿努廷表明「軍事行動將持續」。泰國外長希哈薩下午表示，川普部分說法與事...

氣氛轉好？大陸、印度新一輪外交磋商 雙方願妥善處理分歧

中國與印度近日舉行新一輪外交官員磋商，雙方表示將恢復機制性對話，妥善處理分歧和敏感問題；此外，印度簡化審批程序，加快中國...

泰柬邊境衝突…泰村莊每5分鐘響砲火聲 街道冷清如按下暫停鍵

距泰柬邊境衝突地帶約10公里的泰國村莊班科諾，每5分鐘就響起砲火聲，街道冷清，學校、商店和醫院關閉，宛如按下暫停鍵。9成...

首度揭露！金正恩說北韓部隊曾赴俄羅斯執行掃雷任務

北韓領導人金正恩在國營媒體今天播出的講話中表示，北韓今年稍早曾向俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）派遣部隊執行掃雷任務。這...

英王查爾斯三世抗癌報佳音：明年將減少治療

打破王室禁忌、公開談論對抗癌症的英國國王查爾斯三世（King CharlesIII），今天透露一項「好消息」，表示他的治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。