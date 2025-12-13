伊朗扣押外籍油輪 18名船員遭拘留調查

快訊

中央社／ 德黑蘭13日綜合外電報導

伊朗媒體今天引述霍爾木茲甘省（Hormozgan）司法機關消息報導，伊朗當局昨天在阿曼灣（Gulf of Oman）查扣一艘外籍油輪，並拘留船上18名船員，指控該船載運600萬公升走私燃油。

報導中說，被扣留人員中包括油輪船長，目前相關調查仍在進行中。當局並未公開這艘油輪的名稱及船員國籍。

路透社報導，當局表示，這艘油輪涉嫌多項違規行為，包括「無視停船命令、企圖逃逸，以及缺乏航行與貨物相關文件」。

由於伊朗政府大力補貼燃油，且貨幣大幅貶值，導致伊朗是全球燃油價格最低的國家之一，因此伊朗長期致力打擊經陸路向鄰國及經海路向波斯灣阿拉伯國家猖獗的燃油走私行為。

伊朗 油輪

