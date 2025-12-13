氣氛轉好？大陸、印度新一輪外交磋商 雙方願妥善處理分歧

快訊

中央社／ 台北13日電
中國大陸與印度近日舉行新一輪外交官員磋商，雙方表示將恢復機制性對話，妥善處理分歧和敏感問題。圖／美聯社資料照
中國與印度近日舉行新一輪外交官員磋商，雙方表示將恢復機制性對話，妥善處理分歧和敏感問題；此外，印度簡化審批程序，加快中國專業人士商務簽證辦理速度，被視為促進兩國關係的表現。

綜合中國外交部官網、路透社的消息，中國外交部亞洲司司長劉勁松11日在北京與印度外交部東亞司聯秘高士（Sujit Ghosh）舉行新一輪中印外交部官員磋商。

消息指出，雙方表示要促進雙邊交往，恢復機制性對話，妥善處理分歧和敏感問題，加強多邊機制和國際地區事務溝通協調。

雙方並積極評價此輪磋商「及時高效、氣氛良好、共識不少」。

此外，印度已簡化行政審批流程，以加快中國專業人士商務簽證辦理速度。中國外交部發言人郭嘉昆昨天在例行記者會證實此事，並稱「這一積極舉措推動人員往來便利化，符合各方共同利益」。

兩名匿名印度官員告訴路透社，新德里已將簽證審批時間縮短至一個月以內。

中印關係2020年因邊境衝突陷入谷底，印度幾乎禁止所有中國公民的訪問，並將商務簽證審查範圍擴大到內政部和外交部之外。

印度智庫觀察家研究基金會估計，印度加強審查，導致依賴從中國進口關鍵手機製造設備的印度電子製造商過去4年損失150億美元生產成本；小米等中國大型電子企業據報也在申請簽證時遇到困難。

報導引述印度官員說，「我們正謹慎放寬部分針對中國限制的規則，希望這將改善整體營商環境」。

美國稍早前對印度大部分商品加徵50%關稅的做法，促使印度重新調整外交考量，重塑與中國和俄羅斯的關係。印度總理莫迪（Narendra Modi）也在設法透過改善外國投資環境以推動經濟增長，包括加強與中國的商務往來。

中印今年8月就邊界問題達成10點共識，莫迪隨後於8月底赴天津出席上海合作組織峰會，中印關係逐步回溫，兩國恢復直航，印度也重新向中國公民發放旅遊簽證。

印度

