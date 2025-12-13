分析：川普世界觀認美俄中劃勢力 美歐關係陷冰點

歐洲對美國新版國安戰略感到既驚且怒，認為川普政府形同把對歐洲的不滿轉化為政策。歐洲官員不諱言跨大西洋盟友關係變質，今後恐既要防對手，也要防美國這個盟友。

白宮本月初低調發布川普2.0版「國家安全戰略」（National Security Strategy.NSS）。這份報告通常在每個總統任內發布一次，作為美國正式宣告自身的全球優先事項，並牽動美國政府相關機構的預算分配。

但有別於川普第一任的版本，這次的國安戰略並未將重點放在來自俄、中的地緣政治挑戰，而是提到有必要與俄國「重新建立戰略穩定」；白宮定位自身為歐、俄之間的斡旋者，而非北約（NATO）抗俄龍頭角色；對中國的部分雖然語氣強硬，但主要聚焦中國經貿不公，還強調避免與中國軍事衝突。

報告一些最尖銳的批評反而留給歐洲的盟國，包括稱歐洲正處文明衰退、指謫歐洲對烏克蘭戰爭抱持不切實際期待、各國壓制國內右翼政黨儼然政治審查，背離民主價值，還暗示歐洲將因移民而從根本上改變身份認同，可能傷害與美國的同盟。

華盛頓郵報指出，川普尋求在對俄國有利條件下終止俄烏戰爭、發布國安戰略抨擊歐洲後，歐盟旋即就以違反數位規範為由，宣布對馬斯克（Elon Musk）旗下社媒平台X開罰1.4億美元，當前跨大西洋關係堪稱川普今年1月回鍋白宮以來的冰點。

華郵指自川普回鍋以來，核心圈子就不斷抨擊歐洲。副總統范斯（JD Vance）今年2月率先發難，在慕尼黑安全會議（MSC）演說時指控歐洲各國政府藉限制仇恨言論來審查政治對手，尤其是對右翼；范斯並聲稱歐洲接納過多移民造成「可怕後果」。

川普團隊也不掩飾對歐洲的輕蔑。川普曾說，歐盟成立目的就是要「坑」美國；他的高層顧問在一段外流的對話中，甚至形容歐洲人「可悲」、「只會揩油」。

歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）說：「如今擺明，范斯在慕尼黑的演說及川普的多次貼文內容，現已成為美國的官方信條並據此行事。」呼籲歐洲理解二戰後的跨大西洋盟友關係已變，應準備好「不僅要防對手，也要防不利我們的盟友」。

川普2.0國安戰略擁抱歐洲民族主義政黨，甚至要在歐洲各國內部培養「對抗當前歐洲主流的力量」，讓歐洲震驚。前歐盟執委會委員布勒東（ThierryBreton）指出，這份報告白紙黑字表明，白宮將當今歐洲視為「敵人」並試圖加以「顛覆」。

美國不乏抱持與川普相同對歐態度者。馬斯克呼籲廢除歐盟，前中央情報局（CIA）局長、退役上將裴卓斯（David Petraeus）接受CNBC訪問也表示，讓歐洲國家「清醒一下」，重新正視自身國防與安全責任倒不是壞事。

他說新版國安戰略某種程度是在敲打歐洲人，「但坦白說，有些歐洲國家也確實該被敲打一下。我是親眼見證4位不同美國總統一再敦促歐洲要多出些力，到現在對方終於動了」北約裡的歐洲成員今年鬆口，願將國防在GDP的占比拉高至5%。

除對歐、俄態度轉變外，目前川普對中國似乎也是如此。Axios新聞網指出，川普第一任宣布新疆發生種族滅絕、將華為列黑名單並著手封鎖TikTok，第二任之初雖與北京開啟一系列關稅與貿易戰，但現已與對方達成休兵。

不僅如此，川普政府為免破壞美中貿易休兵，暫緩因去年鹽颱風（Salt Typhoon）大規模網攻事件制裁中國；近期中、日關係緊張，川普為此敦促日本首相高市早苗緩和局勢，這週更宣布輝達（Nvidia）H200晶片可以出口中國，如今川普宛如華府對中最大鴿派。

Axios指出，川普的對俄與對中政策，都呈現從對抗轉向妥協、達成交易並願意一定程度接受對方，反映出他的世界秩序觀就是大國之間達成協議、必要時睜一眼閉一眼，而不是互相對付。

在川普認知的大國共存模式裡，劃定彼此勢力範圍是穩定的代價，因此對美國而言就要著重對西半球的控制，要俄中別來插手美國後院，於是就看到現在川普準備對付委內瑞拉。