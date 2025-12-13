快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

首度揭露！金正恩說北韓部隊曾赴俄羅斯執行掃雷任務

中央社／ 首爾13日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透

北韓領導人金正恩在國營媒體今天播出的講話中表示，北韓今年稍早曾向俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）派遣部隊執行掃雷任務。這是平壤罕見地承認其外派士兵被指派從事高風險、致命任務。

法新社報導，根據南韓及西方情報機構，北韓已派遣數以千計官兵支援俄羅斯對烏克蘭長達近4年的入侵行動。

分析人士指出，作為交換，俄羅斯向北韓提供資金援助、軍事技術、糧食與能源供應，使北韓得以規避針對其核武與飛彈計畫的嚴厲國際制裁。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天在歡迎一支工兵部隊返國的儀式上表示，官兵們在掃雷作業的空檔，「寫下了一封封家書寄回故鄉」。

金正恩在歡迎儀式講話中指出，該部隊自8月開始執行為期120天的任務，其間共有9名成員犧牲。

他為殉職人員追授國家榮譽，「為他們的英勇增添永恆的光彩」。

金正恩說：「你們所有人，無論軍官或士兵，幾乎每天都在難以想像的精神與身體重負下，展現了集體英雄主義。」

他表示，這支部隊「在不到3個月的時間內創造了奇蹟，將一大片危險區域轉變為安全可靠的地帶」。

北韓中央通信社發布的照片顯示，金正恩在平壤的儀式上微笑擁抱返國士兵，其中一些人顯然受傷，坐在輪椅上。

其他照片顯示，金正恩安慰陣亡官兵的家屬，並跪在一名陣亡士兵的肖像前致敬，在遺像旁放置了疑似勳章與鮮花。

金正恩並提到，「在整整120天的等待中，他片刻都未曾忘記這些心愛的兒子們所承受的痛苦」。

北韓 金正恩 俄羅斯

延伸閱讀

駐北韓俄羅斯大使逝世 金正恩發唁電給普丁致意

訪中時發生什麼事？金正恩女兒金朱愛被「神隱」84天

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

相關新聞

英王查爾斯三世抗癌報佳音：明年將減少治療

打破王室禁忌、公開談論對抗癌症的英國國王查爾斯三世（King CharlesIII），今天透露一項「好消息」，表示他的治...

川普才宣稱停火就被打臉？泰柬雙方互控開火、泰軍出動F-16炸橋

泰國與柬埔寨10日爆發新一輪交火，美國總統川普13日與兩國總理通話後，在真實社群發文宣布，雙方已同意停止戰鬥。但泰柬雙方...

罕見！中國疑運送軍事物資給伊朗 美特戰隊印度洋上攔截扣押貨物

美國總統川普10日證實美方扣押一艘委內瑞拉受制裁油輪，華爾街日報12日引述美方官員獨家披露，一支美軍特戰小組11月在印度...

首度揭露！金正恩說北韓部隊曾赴俄羅斯執行掃雷任務

北韓領導人金正恩在國營媒體今天播出的講話中表示，北韓今年稍早曾向俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）派遣部隊執行掃雷任務。這...

籲各界向馬杜洛施壓 委國反對派領袖：他該下台

根據今天公布的訪談摘錄，榮獲諾貝爾獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）敦促各界向委國...

美中台博弈／抗中俄不見了 美新國安戰略尊重勢力範圍

白宮12月4日日晚上悄悄在網上公布2025國家安全戰略報告（NSS），這與八年前川普第一任時，到雷根大廈大張旗鼓的發布，有天差地別，但最大的不同還是在內容，尤其是當時正式將俄羅斯與中國大陸定位為戰略競爭對手，是美中關係從交往轉為競爭的分水嶺，但最新國安報告，卻避而不談與俄羅斯、大陸之間的競爭，只以非常隱晦的語氣提到對這兩國的遏制戰略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。