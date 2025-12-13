快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

越南軍艦穿越台海 學者：不願中國單邊解讀國際法

中央社／ 河內13日專電

越南外交部日前證實曾依據國際法權利派船艦穿越台海。專家向中央社表示，越南與中國是戰略競爭對手，越南正以低調方式挑戰中國對國際法強硬且單邊的解讀，尤其在南海；但越南也小心平衡，不與任一邊結盟。

國安局長蔡明彥日前表示，今年有來自8個不同國家、12次外艦穿越台灣海峽國際水域活動，其中包括越南。有專家指出，這應是越南除民用船隻外，史上首次嘗試軍艦穿越台灣海峽，頗令人意外。

越南外交部發言人范秋姮11日例行記者會上回覆中央社提問時指出，自由航行與自由穿越台灣海峽，是各國依據1982年聯合國海洋法公約等國際法所享有的權利。

旅居馬來西亞的法國籍韓國海洋戰略研究所（KIMS）副研究員布蘭丁（Benjamin Blandin）回覆中央社詢問時表示，「儘管這顯然是新局勢，尤其對越南而言，但我不會過度渲染，因為根據聯合國海洋法公約，這雖然罕見，卻完全合法，而且每天都有成千上萬艘船隻這樣做」。

外界普遍認為中國與越南密切合作，尤其加以共產黨情誼，但布蘭丁分析，「事實上，他們是戰略競爭對手，河內大規模在南沙群島的填海造陸行動、允許美國航空母艦停靠峴港以及希望購買F-16戰鬥機，都充分證明了這一點」。

2014年與2019年，越南都因中國在其專屬經濟區內鑽井探勘能源而爆發激烈衝突，且透過媒體大肆報導譴責北京政府。布蘭丁認為，這次穿越台海，越南並未大力宣傳，而是選擇低調溝通。

另一位位於華府的安全國防戰略分析師接受中央社書面訪問時則指出，越南人民海軍今年首次穿越台灣海峽，此舉不僅罕見，也令人頗感意外，原因有二。

首先，越南海軍首次遠洋航行極為罕見。他們每年大約只進行兩次遠洋航行，而且越南海軍規模較小，經驗也相對不足。其次，越南通常力求避免激怒北京，儘管與台灣保持密切的商業和非正式外交關係，但河內仍然堅持北京的一個中國立場。

這位也在美國大學任教的分析師表示，這次穿越台海，看到的是「一個稍微更具信心的越南」。他提醒，儘管面臨中國的壓力，越南仍在南海建造島嶼。

他說：「我們應該將這次穿越台灣海峽視為越南正試圖挑戰中國在南海對國際法武斷且單邊的解讀，他們願意以低調的方式表明自己的決心。」

中央社詢問兩位學者，越南是否正企圖透過公開宣布，增加自身與美國或中國未來談判的籌碼。

對此布蘭丁持保留態度，因為中國恐怕很容易阻止未來任何類似嘗試。「或者他們可能想向美國表明，他們獨立於中國行動，但如果中國不喜歡這樣，這可能會付出高昂的代價」。

匿名戰略分析師則告訴記者，平衡勢力、多方外交仍是越南的戰略。

越南日前接待了兩艘美國海軍艦艇停靠峴港，但中國、俄羅斯和其他國家的艦艇也相繼訪問越南。

他指出，「越南對其平衡方針和不結盟立場充滿信心，並一直努力說服北京領導層相信這一點。儘管北京可能對越南的積極行動感到不滿，但只要越南不與其他強權結盟，這種行動就是允許的」。

越南 戰略 外交部

延伸閱讀

環泥：停止向台泥採購水泥 明年起全數改為海外進口

稀土原礦全球第6 越南修法禁止出口 確保自給自足

越南修法 禁稀土原礦出口

越南軍艦穿越台灣海峽 越南外交部：依國際法自由航行

相關新聞

英王查爾斯三世抗癌報佳音：明年將減少治療

打破王室禁忌、公開談論對抗癌症的英國國王查爾斯三世（King CharlesIII），今天透露一項「好消息」，表示他的治...

川普才宣稱停火就被打臉？泰柬雙方互控開火、泰軍出動F-16炸橋

泰國與柬埔寨10日爆發新一輪交火，美國總統川普13日與兩國總理通話後，在真實社群發文宣布，雙方已同意停止戰鬥。但泰柬雙方...

罕見！中國疑運送軍事物資給伊朗 美特戰隊印度洋上攔截扣押貨物

美國總統川普10日證實美方扣押一艘委內瑞拉受制裁油輪，華爾街日報12日引述美方官員獨家披露，一支美軍特戰小組11月在印度...

首度揭露！金正恩說北韓部隊曾赴俄羅斯執行掃雷任務

北韓領導人金正恩在國營媒體今天播出的講話中表示，北韓今年稍早曾向俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）派遣部隊執行掃雷任務。這...

籲各界向馬杜洛施壓 委國反對派領袖：他該下台

根據今天公布的訪談摘錄，榮獲諾貝爾獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）敦促各界向委國...

美中台博弈／抗中俄不見了 美新國安戰略尊重勢力範圍

白宮12月4日日晚上悄悄在網上公布2025國家安全戰略報告（NSS），這與八年前川普第一任時，到雷根大廈大張旗鼓的發布，有天差地別，但最大的不同還是在內容，尤其是當時正式將俄羅斯與中國大陸定位為戰略競爭對手，是美中關係從交往轉為競爭的分水嶺，但最新國安報告，卻避而不談與俄羅斯、大陸之間的競爭，只以非常隱晦的語氣提到對這兩國的遏制戰略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。