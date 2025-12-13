英王查爾斯三世抗癌報佳音：明年將減少治療

快訊

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導
打破王室禁忌、公開談論對抗癌症的英國國王查爾斯三世（King CharlesIII），今天透露一項「好消息」，表示他的治療將於明年減少。

法新社報導，查爾斯三世在為年度癌症研究電視募款活動所錄製的罕見個人訊息中，也敦促英國民眾善用國家的篩檢計畫。

查爾斯三世說：「今天我能與各位分享一個好消息，那就是多虧有早期診斷、有效介入以及遵從『醫囑』，我個人的癌症治療時程將可在新的一年減少。」

77歲的查爾斯三世去年2月宣布，他被診斷出患有一種未公開類型的癌症。

查爾斯三世在英國第四頻道（Channel 4）「為癌症挺身而出」（Stand Up To Cancer）全國性活動播出的影片訊息中承認：「我從自身經驗得知，癌症診斷會讓人感到難以承受。」

「然而我也知道，早期發現是能夠轉變治療歷程的關鍵，它能為醫療團隊爭取寶貴時間，並為病患帶來珍貴的希望禮物。」

查爾斯三世並未透露他正接受何種癌症的治療，也未具體說明他正接受何種療程。

他表示，他得知「我國至少有900萬人未及時參與他們可利用的癌症篩檢」，對此深感不安。

他強調：「這意味著至少錯失了900萬次早期診斷的機會。」他也肯定癌症治療與照護方面的「進步」。

他特別指出，當「腸癌在最早階段被發現時，約有9成的患者能存活至少5年。但若延遲診斷，存活率則降至僅有1成」。

王室消息人士表示，外界不應據此推斷查爾斯三世正在接受腸癌治療。

查爾斯三世的癌症是去年1月，於治療良性攝護腺疾病期間發現的，他當時為此接受了手術。白金漢宮曾表示，他罹患的並非攝護腺癌。

在查爾斯三世宣布診斷結果僅6週後，他的兒媳、威爾斯王妃凱薩琳（Catherine, Princess of Wales）也透露自己罹癌並已開始接受化療。這位育有3名年幼子女的王妃同樣從未談論過她罹患何種癌症。

今年1月，也被稱為凱特（Kate）的王妃宣布，她的病情已獲得緩解，且體內已無癌細胞。她的丈夫、王位繼承人威廉王子（Prince William）曾承認，過去一年「相當殘酷」，也是他人生中「最艱難的」一年。

