川普才宣稱停火就被打臉？泰柬雙方互控開火、泰軍出動F-16炸橋

泰國與柬埔寨10日爆發新一輪交火，美國總統川普13日與兩國總理通話後，在真實社群發文宣布，雙方已同意停止戰鬥。但泰柬雙方數小時後互控對方持續開火。泰媒更報導，泰軍出動F-16戰鬥機轟炸戰略橋樑。

泰國民族報報導，雙方在達叻（Trat）府的衝突持續了一整夜，泰軍砲擊柬軍在戈公（Koh Kong）的砲兵陣地，並在情資顯示柬軍部隊與重型武器正接近邊境後，於黎明時分出動F-16戰機空襲一座具戰略意義的橋樑發。F-16 戰機先在目標區域上空盤旋兩圈，隨後分別進行三次轟炸，初步消息稱橋樑已遭成功破壞，柬軍則未立即展開報復。

‼️🇹🇭🇰🇭—-A Thai Air Force F-16 carried out an airstrike targeting the Chai Chum Ney bridge in Phothisatharn province approximately 4-5 km deep into Cambodia. It was reported to have been used by invading Cambodian forces as a supply route. pic.twitter.com/DPHOLRzDHN — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) 2025年12月13日

川普在真實社群寫道，早上與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）及柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）進行一次非常良好的對話，討論兩國長期戰爭非常不幸再度爆發的情勢，並指兩人同意自今晚起全面停止開火，並回到在他與馬來西亞總理安華協助下所達成的原始和平協議。

但路透報導，阿努廷與洪馬內在通話後各自發布的聲明中，均未提及任何停火協議。阿努廷並表示沒有停火，被問及川普的說法時，泰國外交部僅將記者轉介至川普本人的聲明。

洪馬內13日在臉書發文，提到與川普的通話以及先前與安華的討論，並表示柬埔寨仍將依循10月在馬來西亞吉隆坡簽署的協議，尋求以和平方式解決爭端，但也建議美國與馬來西亞運用情報蒐集能力，「驗證哪一方先行開火」。

實際戰況方面，柬埔寨表示，包括戰機在內的泰國軍隊13日上午仍持續對爭議邊境地區發動攻擊。柬國資訊部指出：「泰國軍隊尚未停止轟炸，仍在持續進行轟炸。」泰國軍方反控柬埔寨「一再違反國際規則」，以民用地點為目標並布設地雷。